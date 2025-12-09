El Municipio de Río Grande informa a los vecinos y vecinas que el Mercado del Atlántico ya se encuentra abierto al público en el Paseo Canto del Viento, sumándose de manera efectiva a la red patagónica de comercialización impulsada junto a la ciudad de Río Gallegos.

De esta manera, el Mercado del Atlántico atiende al público de lunes a viernes, de 10 a 16 horas, mientras que los sábados y domingos permanece abierto de 16 a 20 horas, permitiendo que más vecinos y vecinas puedan acercarse en distintos momentos de la semana. El espacio funciona en el Paseo Canto del Viento (Fagnano 650).

Este nuevo punto de encuentro ofrece productos elaborados por emprendedores locales, artesanos y productores que representan la identidad productiva de la ciudad. La propuesta surge del acuerdo de cooperación firmado entre los municipios de Río Grande y Río Gallegos, con el fin de fortalecer el intercambio productivo, acompañar a los emprendedores y consolidar un circuito regional de economía local.

Asimismo, en el Mercado del Atlántico ubicado en nuestra ciudad se pueden encontrar productos de Río Grande, Tolhuin, Ushuaia, Caleta Olivia y Río Gallegos. Del mismo modo, en las distintas sedes del Mercado del Atlántico distribuidas en la Patagonia también es posible encontrar productos de origen fueguino, ampliando la circulación regional y fortaleciendo la presencia de nuestra producción en otros territorios.

Cabe destacar que el proyecto que inspira esta iniciativa proviene de Río Gallegos, donde el Mercado del Atlántico cuenta con varias sedes en funcionamiento y continúa expandiéndose. A ello se suman mercados asociados en Caleta Olivia y Los Antiguos, consolidando una política pública que integra a distintas localidades en un mismo eje de desarrollo productivo.

La puesta en marcha del Mercado del Atlántico en Río Grande representa un avance significativo para potenciar oportunidades de venta, ampliar la matriz productiva y fortalecer el vínculo directo entre productores y la comunidad. A la vez, promueve el consumo responsable y el crecimiento del entramado local en sintonía con toda la región patagónica.

Para más información, las y los interesados pueden comunicarse con la Secretaría de Desarrollo Productivo del Municipio al 2964 55-8254.