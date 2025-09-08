El mensaje de Cristina con críticas a Milei

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner difundió un mensaje tras conocidos los resultados oficiales de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, en la que pide al presidente Javier Milei: “Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy”.

BUENOS AIRES.- En el mensaje, difundido en sus redes sociales, señala:

¿Viste Milei? Banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, que representa el período más negro y trágico de la historia argentina, no es gratis. Reírte de la muerte y el dolor de tus oponentes, tampoco.

Pero señalar con el dedo y estigmatizar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal. Y mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… Endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas… Salí de la burbuja, hermano… que se está poniendo heavy.

Saludos cordiales desde San José 1111.

P/D1: Por eso, el próximo 26 de octubre, Kirchnerismo y Peronismo ¡Más que nunca!

P/D2: Ah, Milei, casi me olvidaba. Dejá de echarnos la culpa del desastre que hicieron con la economía vos y el Toto Caputo. Que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas y de nosotros solo quedaran las cenizas, te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento. “Economista experto en crecimiento con o sin dinero”.