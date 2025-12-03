El mensaje de AMIA en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad



Bajo el lema “Por más posibilidades” y para brindar un mensaje por más derechos y más igualdad, AMIA lanzó un emotivo video, en el marco del “Día Internacional de las personas con discapacidad”, que se conmemora cada 3 de diciembre.

La realización audiovisual fue protagonizada por Romina Alculumbre, mamá de Lucas; Yael Rosemberg, mamá de Tali y Dana, y Ariel Buchcaiger, participante de la institución comunitaria Ory.

En sus testimonios por una sociedad más justa e inclusiva, los participantes del video invitan a abordar el tema de la discapacidad desde el lugar de las posibilidades, tanto en lo que cada persona puede hacer, como en las oportunidades que la sociedad debiera garantizar para que cada potencial pueda desarrollarse.

“Lucas hoy ya está grande y me enseña constantemente que se puede, que hay que seguir avanzando, que siempre hay que buscar más”, asegura Romina en el video, mientras que Yael enumera las lecciones que aprendió de sus hijas: «la bondad, la perseverancia, la paciencia y principalmente que se puede”.

A su turno, Alejandro comparte su mensaje a favor de un cambio de visión: “Los discapacitados tenemos que intentar mostrar que podemos hacer más cosas que las personas normales”, una frase que repite para pedir que se deje atrás los preconceptos y los prejuicios.

La inclusión es dar oportunidades

El Día Internacional de las personas con discapacidad es una fecha que insta a gobiernos, organizaciones y a la sociedad en general a trabajar para promover derechos, concientizar y fomentar una mayor inclusión.

Desde AMIA expresaron que cada 3 de diciembre representa una fecha clave para reivindicar y defender derechos: el derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a circular por la calle y, en definitiva, a vivir plenamente como cualquier otra persona.

“Si bien la visibilización debe ser cotidiana, estas fechas generan algo valioso: la sociedad está más predispuesta a escuchar, a acompañar y a sumarse. Por eso, quienes trabajamos en discapacidad y en el campo de la inclusión social, aprovechamos este día para educar, sensibilizar y estar presentes, no desde la compasión, sino desde el reconocimiento pleno de que hablamos de personas, con proyectos, sueños y derechos”, señalaron desde el área de Discapacidad de la entidad.