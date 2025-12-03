Judiciales Policiales

El martes comienzan los alegatos en el juicio por violencia de género

miércoles 3 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
Hoy cerró la etapa testimonial en el juicio que se realiza en Río Grande, donde Eric Gonzalo Paredes (41), está acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su expareja. La querella y la fiscalía presentarán sus alegatos el próximo martes.

RÍO GRANDE. – Este miércoles concluyó la etapa de testimoniales en el juicio oral y público que se sigue contra Eric Gonzalo Paredes (41), un efectivo policial actualmente en situación de pasiva, acusado de los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su expareja.

El imputado está siendo juzgado por dos hechos ocurridos en 2024, cuando presuntamente agredió a la mujer en diferentes episodios, en el contexto de discusiones familiares.

Los alegatos están previstos para el martes desde las 9:30 horas y comenzarán con la exposición de la querella, representada por el abogado Maximiliano Palladino. Luego será el turno del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Mónica Macri.

El Tribunal de Juicio está integrado por la jueza Verónica Marchisio como presidenta, y los vocales Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante). La defensa del acusado es ejercida por el abogado Francisco Ibarra.

