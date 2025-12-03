El martes comienzan los alegatos en el juicio por violencia de género

Hoy cerró la etapa testimonial en el juicio que se realiza en Río Grande, donde Eric Gonzalo Paredes (41), está acusado de lesiones y privación ilegítima de la libertad contra su expareja. La querella y la fiscalía presentarán sus alegatos el próximo martes.

RÍO GRANDE. – Este miércoles concluyó la etapa de testimoniales en el juicio oral y público que se sigue contra Eric Gonzalo Paredes (41), un efectivo policial actualmente en situación de pasiva, acusado de los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de su expareja.

El imputado está siendo juzgado por dos hechos ocurridos en 2024, cuando presuntamente agredió a la mujer en diferentes episodios, en el contexto de discusiones familiares.

Los alegatos están previstos para el martes desde las 9:30 horas y comenzarán con la exposición de la querella, representada por el abogado Maximiliano Palladino. Luego será el turno del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Mónica Macri.

El Tribunal de Juicio está integrado por la jueza Verónica Marchisio como presidenta, y los vocales Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante). La defensa del acusado es ejercida por el abogado Francisco Ibarra.