El Malbrán cuenta con el primer laboratorio nivel BSL-4

El Ministerio de Salud de la Nación puso en funcionamiento el primer Laboratorio de Bioseguridad Nivel 4 (BSL-4) de América Latina, la máxima categoría internacional en seguridad biológica. Ubicado en la Unidad Operativa Centro de Contención Biológica de la ANLIS Malbrán, su creación marca un antes y un después en la historia de la salud argentina al poner al país a la vanguardia en la prevención, detección y contención de enfermedades emergentes de alto riesgo y de posibles emergencias sanitarias o amenazas biológicas naturales o deliberadas.

BUENOS AIRES.- El nuevo laboratorio permitirá trabajar con virus y patógenos como el Ébola, el Marbugo, hantavirus y fiebres hemorrágicas, desarrollar pruebas diagnósticas rápidas y precisas, investigar nuevos antivirales y tratamientos y diseñar vacunas preventivas. También fortalecerá la respuesta del sistema sanitario ante enfermedades emergentes al permitir realizar una caracterización rápida de los agentes infecciosos, facilitar el monitoreo de nuevas variantes e investigar reservorios animales para prevenir posibles saltos inter-especies. Finalmente, al ofrecer un espacio de capacitación para el personal especializado de toda la región, se consolidará como punto estratégico de colaboración científica y apoyo a otros países de Latinoamérica.

Para que el BSL-4 comience a operar, la actual gestión de la ANLIS Malbrán realizó una inversión de $500 millones que permitió finalizar las instalaciones termomecánicas del laboratorio. Esto incluyó la colocación de sistemas de aire con presión negativa, filtros de alta eficiencia (HEPA) y válvulas herméticas que detectan fallos y que aíslan al laboratorio en caso de accidentes o fugas; un sistema de autoclave de frontera que elimina bacterias, virus y esporas para garantizar la seguridad en las investigaciones; la implementación del Building Management System que recopila y procesa los datos de todos los sensores y equipos del laboratorio para lograr un control total y eficiente del edificio. También se adquirieron compresores y tanques de aire respirable redundantes para asegurar el suministro constante a los trajes presurizados que deben utilizar quienes ingresen al laboratorio.

Por otro lado, se coordinó la capacitación del personal científico-técnico y se verificó el correcto funcionamiento de cada componente para que la infraestructura sea segura. Expertos de Health Security Partners y del Programa de Colaboración en Biocustodia del Departamento de Estado de los Estados Unidos viajaron a Buenos Aires a fin de capacitar a los equipos de la ANLIS Malbrán en cadena de custodia, descontaminación segura de residuos y respuestas ante incidentes. También validaron los Procedimientos Operativos Estándar orientados a asegurar que las rutinas de trabajo, mantenimiento y respuesta a incidentes se desarrollen de forma eficaz y segura.

Cabe destacar que el BSL-4 cuenta con sistemas avanzados de seguridad biológica y tecnológica, una planta de tratamiento de efluentes que procesa los desechos de manera segura y suministro eléctrico dedicado con líneas independientes y sistemas de emergencia para garantizar la continuidad operativa. También posee cabinas de seguridad biológica, ingreso controlado mediante compuerta de aire, duchas químicas para la salida y equipos de protección personal de cuerpo completo con suministro de aire, el nivel más alto de protección disponible.

Su puesta en funcionamiento consolida una alianza estratégica entre la Argentina y los Estados Unidos, fortalece la cooperación internacional y eleva las capacidades del país para cuidar a su población. Este paso histórico, ha sido posible gracias a una planificación inteligente de la actual gestión que permitió contar con los recursos necesarios para realizar esta inversión clave para responder a los desafíos sanitarios presentes y futuros de la región.