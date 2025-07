El maestro Julio Adrián Cruz, 28 años en Río Grande

El viernes 18 de julio de 1997 arribó a Tierra del Fuego el joven Julio Adrián Cruz (21 años por entonces), dedicándose desde entonces al desarrollo del taekwondo olímpico (WTF antes, WT desde hace unas temporadas).

RIO GRANDE.- “Mi arribo a Tierra del Fuego fue por dos razones fundamentales: el incentivo de mi gran amigo Jorge Cardozo, compañero de práctica y también alumno en mi primer gimnasio en Salta, el Dojang Il Yeo, el cual fundé a los 19 años, en el centro vecinal de Villa Estela. Y una oportunidad transmitida por mi entonces maestro, Carlos Filippa, del gimnasio Hoguma en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde entrenaba regularmente, quien me comentó que una asociación de Taekwondo de Tierra del Fuego estaba solicitando un instructor para Ushuaia. Eran los instructores –hoy retirados- Rodolfo Gavagnín (3er Dan CAT) y Gastón Vera (1er Dan CAT), quienes dirigían la Asociación de Taekwondo Fueguino, afiliada a la CAT. Eran escuelas tradicionalistas, aunque contaban con un alumno cinturón rojo llamado Sebastián Karcz, proveniente de Mar del Plata, que ya mostraba una orientación más competitiva. El proyecto se truncó por una tragedia, el fallecimiento de un niño en la pileta de la capital, así que fue Río Grande quien me abrió las puertas”.

En Chacra IV UN LARGO CAMINO. Julio Cruz empezó a practicar en 1986, a los 10 años, en su Salta natal. Aquí junto al luego campeón olímpico Sebastián Crismanich; con alumnos en 2003; y a los 18 años.

“Comencé dictando clases en el SUM del sindicato del SUPE, en la calle Alberdi, gracias a la gestión del entonces presidente de ASOEM. Allí tuve a mis primeros alumnos. No había cinturones negros, eran todos cintos de color, los únicos instructores éramos Gavagnin, Vera y yo, por entonces 3er Dan de la Escuela Seng Do”.

“Con la inauguración del gimnasio Jorge Muriel en 1998, comencé a dictar clases con una buena cantidad de estudiantes. Recuerdo con aprecio que el Director de Deportes era el profesor «La Chancha» Giménez”.

A las vueltas

“Durante varios años también estuve trabajando en el gimnasio de la Escuela Nº 21 (hoy del Polivalente de Arte), donde inicié mi camino como dirigente, en la Asociación de Taekwondo Chacra IV, fundada por Alberto Albonio, quien tenía a sus hijos como practicantes. También estuve en el Comité de la Unión Cívica Radical, y continué con clases en la Escuela Nº 32. Desde 2011 hasta 2021 (previo a la pandemia), gracias a las gestiones del gerente de la Agencia de Deportes de Río Grande, Carlos Turdó, desarrollé mis actividades en la Escuela Nº 7”.

Ad honorem

“Siempre dictaba clases ad honorem, hasta finalizar las restricciones de la pandemia (2022), destinando los fondos que se recaudaban exclusivamente a la participación en eventos nacionales e internacionales. Mi instalación no fue sencilla. En aquel entonces, el Taekwondo deportivo no tenía presencia en Tierra del Fuego. Predominaban las escuelas del estilo ITF, mientras que el estilo WTF hoy WT — que si bien aún no era olímpico, ya estaba reconocido oficialmente como deporte— era escaso”.

Logros

“A lo largo de estos años se han logrado muchas cosas. Más allá de haber formado a más de 85 cinturones negros, muchos de los cuales continúan hoy en el camino del Taekwondo -como los maestros Ricardo Barrios, Nahuel De Oro, Gabriel Martínez, Iván Villafañe y Augusto Fernández—, también se han obtenido resultados muy importantes a nivel nacional e internacional: participaciones en el Mundial Cadete y Juvenil 2017, en Burnaby (Canadá); en el Mundial Universitario 2017, en Taiwán; en el Mundial Cadete y Juvenil 2018, en Túnez; múltiples medallas panamericanas y sudamericanas”.

Muy cerca

“Tuvimos la posibilidad de una clasificación a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, en la que el fueguino Brandon Fernández quedó afuera por muy poco, debido a que Argentina solo contaba con tres vacantes para Taekwondo según la CAT”.

“El 18 de julio se cumplieron 28 años ininterrumpidos dictando clases en esta hermosa provincia, con escuelas afiliadas en Ushuaia, Tolhuin y Río Gallegos. Un camino que comenzó con pocos recursos, pero con mucha convicción y con la ayuda incondicional de mi esposa y mi familia, quienes me acompañaron durante la mayor parte del trayecto. Este sueño sigue creciendo”.