El lunes comienza un juicio por lesiones graves y privación ilegítima de la libertad

El acusado, de 44 años y actualmente detenido, será juzgado en tribunales de Río Grande por la presunta agresión y retención forzada de su expareja en un hecho registrado en abril de 2025 en Tolhuin. Declararán 12 testigos.

RÍO GRANDE.– El Tribunal de Juicio en lo Criminal en esta ciudad, iniciará el próximo lunes a las 9:30 horas, el debate oral y público para determinar la responsabilidad penal de un hombre de 44 años imputado por los delitos de lesiones graves y privación ilegítima de la libertad.

Según la acusación, el hecho ocurrió en abril de 2025 en la ciudad de Tolhuin, donde el imputado habría agredido físicamente y retenido contra su voluntad a quien era su pareja. El hombre se encuentra actualmente detenido.

El Tribunal estará presidido por el juez Juan José Varela, con la integración de los vocales Eduardo López y Verónica Marchisio. La representación del Ministerio Público Fiscal estará a cargo de la fiscal Mariel Zárate, mientras que la defensa particular será ejercida por el abogado Maximiliano Palladino.

Para la etapa de producción de prueba testimonial está prevista la declaración de 12 testigos.