El lunes comienza la entrega de módulos alimentarios

El Municipio de Río Grande recuerda a las vecinas y vecinos que el lunes 20 de octubre comenzará la distribución de los módulos alimentarios a las vecinas y vecinos de diferentes puntos de la ciudad que están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.



RIO GRANDE.-La entrega es únicamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI al espacio correspondiente, desde las 11 hasta las 15 horas. Es importante aclarar que la entrega domiciliaria es para adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con movilidad reducida.



El lunes 20 y martes 21 de octubre la distribución comenzará en la sede ubicada en Kau 871, para las y los riograndenses de la zona sur de la ciudad. En tanto que el miércoles 22, la entrega continuará para los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario, en el Centro Comunitario Municipal ubicado en Halcón Peregrino y Playero Blanco.

Mientras que el jueves 23 y viernes 24 de octubre, los Módulos Alimentarios se entregarán en el Club Sportivo, ubicado en Av. Belgrano 1130, para las familias de la zona céntrica.

Finalmente el lunes 27 de octubre, la distribución será en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual en el Centro Comunitario Municipal situado en Victoria Ocampo y Rufino.