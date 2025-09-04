El lunes comienza la distribución de módulos alimentarios

El Municipio de Río Grande recuerda a la comunidad que el lunes 8 de septiembre comenzará la distribución de los módulos alimentarios a las vecinas y vecinos de diferentes puntos de la ciudad que están empadronados en el Programa Alimentario Municipal.

RIO GRANDE.- La entrega es solamente a los y las titulares, quienes deben acercarse con el DNI al espacio correspondiente, entre las 11 y las 15 horas. Es importante aclarar que la entrega domiciliaria es para adultos mayores y personas con discapacidad que cuentan con movilidad reducida.

El lunes 8 y martes 9 la distribución comenzará en la sede ubicada en Kau 871, para las y los riograndenses de la zona sur de la ciudad. Mientras que el miércoles 10, la entrega continuará para los barrios Malvinas Argentinas, Las Aves, Los Cisnes y Bicentenario, en el Centro Comunitario Municipal ubicado en Halcón Peregrino y Playero Blanco.

En tanto que, el 11 y 12 de septiembre, los Módulos Alimentarios se entregarán en el Club Sportivo, ubicado en Av. Belgrano 1130, para las familias de la zona céntrica.

Finalmente, el lunes 15, la distribución será en la zona de Chacra II, Chacra IV, CGT y Mutual en el Centro Comunitario Municipal situado en Victoria Ocampo y Rufino.