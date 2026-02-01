Actualidad

El lunes 2 de febrero ATE realizará paro de actividades en todos los aeropuertos

sábado 31 de enero de 2026
Diario El Sureño
El Gobierno nacional tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA).


ATE también declaró el estado de asamblea permanente y en las próximas horas podría iniciar un quite de colaboración y cese de tareas que afectarían los servicios en la previa de la medida de fuerza del lunes 2 de febrero.

Resulta increíble que la impugnación al acuerdo de ATE y la ANAC surja de un sindicato ajeno al convenio del sector. Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a la cero hora el paro será total y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en más de 27 aeropuertos, afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos.

Desde ATE no vamos a permitir que la incapacidad e impericia de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son los responsables exclusivos de este conflicto.

El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. juegan con el bolsillo de los trabajadores. Son insensibles, son un mamarracho.

SIN SALARIO NO TRABAJAMOS, PARAMOS!!

Prensa ATE Nacional

