El lunes 2 de febrero ATE realizará paro de actividades en todos los aeropuertos

El Gobierno nacional tomó la incomprensible decisión de dar marcha atrás con un incremento salarial ya acordado, reliquidar los haberes y dejar a los trabajadores sin salarios. Cabe destacar que el aumento ya figuraba en los recibos de sueldo y así lo pudieron constatar todos los trabajadores en el sistema (SARHA).



ATE también declaró el estado de asamblea permanente y en las próximas horas podría iniciar un quite de colaboración y cese de tareas que afectarían los servicios en la previa de la medida de fuerza del lunes 2 de febrero.

Resulta increíble que la impugnación al acuerdo de ATE y la ANAC surja de un sindicato ajeno al convenio del sector. Si no se cumple con las actas firmadas y se cancelan los haberes como corresponde, el lunes a la cero hora el paro será total y la medida alcanzará a los trabajadores del control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores, administrativos, entre otros, en más de 27 aeropuertos, afectando a todos los vuelos a excepción de los de Estado, los sanitarios, humanitarios, y traslados de órganos.

Desde ATE no vamos a permitir que la incapacidad e impericia de algún dirigente sindical y las presiones políticas del Gobierno dejen a los trabajadores sin salarios y sin aumento. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Secretaría de Transporte y Empleo Público son los responsables exclusivos de este conflicto.

El atraso en el pago de salarios y los incumplimientos en las negociaciones generan inseguridad y más precarización en los trabajadores. juegan con el bolsillo de los trabajadores. Son insensibles, son un mamarracho.

SIN SALARIO NO TRABAJAMOS, PARAMOS!!

Prensa ATE Nacional