El laboratorio municipal de zona sur garantiza acceso a estudios esenciales

El Municipio de Río Grande cuenta con el Laboratorio Municipal de Análisis Clínicos de Zona Sur, un espacio que funciona de manera articulada con el Centro Municipal de Salud N.° 3 y que permite a vecinos y vecinas acceder a estudios médicos esenciales de forma cercana y accesible.

En este laboratorio se realizan análisis de rutina tales como hemograma, glucemia, urea, creatinina, hepatograma, colesterol, triglicéridos, orina completa y urocultivo, contribuyendo al control y seguimiento de la salud integral de la población.

Asimismo, el espacio posibilita el diagnóstico de enfermedades infecciosas, entre ellas patologías respiratorias como la tuberculosis, además de estudios vinculados al VIH, entre otros análisis de importancia para la detección temprana y el tratamiento oportuno.

La solicitud de turnos se efectúa de lunes a viernes, en el horario de 7 a 14 horas, a través de WhatsApp al número 2964-586014 o de manera presencial en las instalaciones ubicadas en El Alambrador 212.

Mediante el funcionamiento de este laboratorio, el Municipio de Río Grande da respuesta a una demanda histórica de las familias de la zona sur, reafirmando el compromiso de la gestión con una salud pública accesible, cercana y de calidad para toda la comunidad.