El kick-off oficial será el sábado 20 de septiembre

La primavera llega con todo lo mejor del deporte fueguino y el rugby no es la excepción dado que se espera vivir un final de temporada fenomenal con varios elencos con ganas de llegar al Torneo Regional Patagónico donde Las Aguilas es quien nos viene representando tan bien, pero que en los últimos años en el orden local varios conjuntos se le han animado a disputar el cetro local y por qué no, jugar ante los mejores de la región.

RIO GRANDE.- Y el sábado 20 de septiembre es la fecha elegida por la Unión de Rugby de Tierra de Fuego para que vuelva a brillar la ovalada y qué mejor que con el clásico más añejo de la provincia; en la flamante cancha del Río Grande Rugby & Hockey Club, el local recibirá al Ushuaia Rugby Club que, además de librar un nuevo Superclásico fueguino, vienen de jugar dos partidos cerradísimos en el certamen Apertura, con una igualdad en 30 en la capital provincial y triunfo del Verde como local por un apretado 15 a 14.

En La Soñada (Cono de Sombra) por su parte Universitario recibirá a Colegio del Sur; mientras que en la Turba, Tolhuin Rugby Club será local ante el campeón defensor, Las Aguilas.

Tanto la fecha final de la primera rueda como la fecha de cierre del certamen estará a cargo de los dos clásicos locales; por la quinta fecha, Las Aguilas será local ante el Ushuaia Rugby Club; mientras que en la cancha del Verde, el Río Grande recibirá a Universitario, aunque lo más lindo se puede dar en el cierre del certamen.

Y lo decimos porque en la décima y última fecha de la fase clasificatoria a la final del campeonato el Tricolor recibirá al Fucsia y puede que definan muchas cosas, pero quizás no tantas cuando se midan Uni y el Verde en La Soñada, dado que, además de la fecha, estará en juego una nueva edición de la Copa Ciudad de Río Grande, la Copa fuera del certamen pero que marca quién es el Rey de la ciudad por un año, y los clásicos tanto en Primera como en Damas y también en las divisiones formativas se viven de forma especial.

Como viene ocurriendo desde el parate por pandemia en 2020, sólo los dos punteros clasifican a la final del certamen; se abolieron las semifinales por una cuestión de calendario y si bien perdió algo de interés el evento, siempre las finales han sido seguidas por muchísimo público y desde 2019 a la fecha todas las finales se han jugado en Ushuaia y con clubes de aquella ciudad; ni Río Grande RHC ni Universitario han logrado meterse entre los mejores, y mucho menos el novato Tolhuin RC quien lleva menos de dos temporadas en la Zona Campeonato.

Ya está casi todo listo para el kick-off, los equipos han hecho una gran pretemporada de invierno y sólo resta que algunos de ellos culminen con los fichajes de sus jugadores con la UAR.

El Fixture – Zona Campeonato

Fecha 1 – Sábado 20 de septiembre

Tolhuin Rugby Club vs. Club Las Aguilas

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Ushuaia Rugby Club

Club Universitario vs. Colegio del Sur

Fecha 2 – Sábado 27 de septiembre

Tolhuin Rugby Club vs. Ushuaia Rugby Club

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Colegio del Sur

Club Universitario vs. Club Las Aguilas

Fecha 3 – Sábado 4 de octubre

Tolhuin Rugby Club vs. Club Universitario

Club Las Aguilas vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Colegio del Sur vs. Ushuaia Rugby Club

Fecha 4 – Sábado 11 de octubre

Tolhuin Rugby Club vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Club Universitario vs. Ushuaia Rugby Club

Colegio del Sur vs. Club Las Aguilas

Fecha 5 – Sábado 18 de octubre

Colegio del Sur vs. Tolhuin Rugby Club

Club Las Aguilas vs. Ushuaia Rugby Club

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Club Universitario

Fecha 6 – Sábado 25 de octubre

Club Las Aguilas vs. Tolhuin Rugby Club

Ushuaia Rugby Club vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Colegio del Sur vs. Club Universitario

Fecha 7 – Sábado 1 de noviembre

Ushuaia Rugby Club vs. Tolhuin Rugby Club

Colegio del Sur vs. Río Grande Rugby & Hockey Club

Club Las Aguilas vs. Club Universitario

Fecha 8 – Sábado 8 de noviembre

Club Universitario vs. Tohuin Rugby Club

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Club Las Aguilas

Ushuaia Rugby Club vs. Colegio del Sur

Fecha 9 – Sábado 15 de noviembre

Río Grande Rugby & Hockey Club vs. Tolhuin Rugby Club

Ushuaia Rugby Club vs. Universitario

Club Las Aguilas vs. Colegio del Sur

Fecha 10 – Sábado 29 de noviembre

Ushuaia Rugby Club vs Club Las Aguilas

Tolhuin Rugby Club vs. Colegio del Sur

Club Universitario vs. Río Grande Rugby & Hockey Club