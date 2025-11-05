El Juzgado Electoral realizó la audiencia de verificación del sistema de Boleta Única Electrónica para las elecciones de directores de OSEF y CPS

El Juzgado Electoral de la provincia realizó la audiencia de verificación del sistema de Boleta Única Electrónica (BUE) que será utilizado en las elecciones de directores de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) y de la Caja de Previsión Social (CPS), previstas para el viernes 7 de noviembre.

USHUAIA. – La audiencia se desarrolló en presencia de apoderados y fiscales informáticos de las listas participantes, quienes presenciaron la demostración del funcionamiento del sistema de votación electrónica que será utilizado durante la jornada electoral.

Durante la actividad se explicó el procedimiento de votación, se realizaron pruebas de emisión y escrutinio, y se detallaron los pasos a seguir por las autoridades de mesa el día de los comicios.

Asimismo, se procedió a copiar los dispositivos que se emplearán en las mesas de votación, con la oferta electoral que se utilizará en la elección, garantizando que todos contengan la misma información y configuración para el correcto desarrollo del proceso.

En el mismo acto, se brindó una explicación sobre el sistema de voto remoto por internet y se detalló cómo las personas habilitadas podrán acceder a la plataforma, generar su clave de acceso y verificar la correcta emisión de su voto.

El encuentro tuvo lugar en la Escuela Judicial del edificio de Tribunales de Ushuaia, y fue presidido por el juez de la Sala Civil, Comercial y del Trabajo de la Cámara de Apelaciones, el Dr. Alejandro Fernández junto a la jueza del Juzgado de Primera Instancia Electoral, Dra. Mariel Jesús Zanini.

El Juzgado Electoral destaca que estas instancias permiten garantizar la transparencia, seguridad y confiabilidad del proceso electoral.