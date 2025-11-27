El Juzgado Electoral aprobó las boletas para la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura

Los modelos de las boletas que se utilizarán el próximo 5 de diciembre de este año ya se encuentran disponibles en la página oficial del Juzgado Electoral. Las listas deberán presentar los ejemplares rubricados antes del 1 de diciembre, conforme a la Ley Nº 201.

USHUAIA. – El Juzgado Electoral de la provincia, informó que quedaron aprobados los modelos de las boletas de sufragio que se emplearán en las elecciones de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura, convocadas para el 5 de diciembre de 2025.

Las boletas aprobadas corresponden a las listas participantes de los Distritos Judiciales Norte y Sur y se encuentran publicadas en la página web oficial del Juzgado Electoral. Allí están disponibles para que las abogadas y los abogados habilitados puedan consultarlas y conocerlas previamente al acto electoral.

Asimismo, el organismo recordó a las listas que, conforme a lo establecido por la Ley Nº 201, deberán presentar hasta el 1 de diciembre de 2025 los ejemplares necesarios de sus boletas para su rúbrica y posterior distribución en las mesas de votación.

El Juzgado Electoral aprobó los modelos de boletas para la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura