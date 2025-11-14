El juicio por Cuadernos tendrá dos audiencias por semana

El juicio por la causa Cuadernos tendrá dos audiencias por semana, según definió el Tribunal Oral Federal 7, por lo que a los encuentros de los jueves se sumará el día martes.

BUENOS AIRES (NA).- La decisión es el resultado del cuestionamiento público para que el juicio se dé con celeridad; paralelamente, y a pesar de haber cedido a incrementar dos días de audiencias por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado” dada la magnitud de expedientes ingresados.

En los últimos 90 días ingresaron al TOF 7 “29 nuevos expedientes”, lo que contribuyó con el colapso operativo del tribunal y con la solicitud a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para nuevas causas.

Sin embargo, ese pedido fue rechazado y el TOF 7 deberá continuar con sus tareas habituales.

Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, y en la que estarán presentes los acusados, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público.

Como el sistema es bimodal, los otros actores estarán conectados por videollamada, a través de la plataforma digital Zoom.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio; en esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una sola frecuencia semanal limitaba el “dinamismo inherente al debate oral y público” y comprometía la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.