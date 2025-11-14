Nacionales

El juicio por Cuadernos tendrá dos audiencias por semana

viernes 14 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
El juicio por la causa Cuadernos tendrá dos audiencias por semana, según definió el Tribunal Oral Federal 7, por lo que a los encuentros de los jueves se sumará el día martes.

BUENOS AIRES (NA).- La decisión es el resultado del cuestionamiento público para que el juicio se dé con celeridad; paralelamente, y a pesar de haber cedido a incrementar dos días de audiencias por semana, el TOF 7 informó que se encontraba “colapsado” dada la magnitud de expedientes ingresados.

En los últimos 90 días ingresaron al TOF 7 “29 nuevos expedientes”, lo que contribuyó con el colapso operativo del tribunal y con la solicitud a la Cámara Federal de Casación Penal que se lo dejara afuera del sorteo para nuevas causas.

Sin embargo, ese pedido fue rechazado y el TOF 7 deberá continuar con sus tareas habituales.

Las indagatorias se llevarán a cabo en la sala de planta baja del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, y en la que estarán presentes los acusados, su defensa, los jueces, la fiscalía, la querella, el resto de las partes y el público.

Como el sistema es bimodal, los otros actores estarán conectados por videollamada, a través de la plataforma digital Zoom.

La Cámara Federal de Casación Penal ya había expresado su preocupación en una resolución emitida en julio; en esa oportunidad, los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Gustavo Hornos, integrantes de la Sala I, advirtieron que la modalidad de audiencias virtuales combinada con una sola frecuencia semanal limitaba el “dinamismo inherente al debate oral y público” y comprometía la duración razonable del proceso y, en consecuencia, recomendaron revisar los cronogramas para evitar dilaciones innecesarias.

