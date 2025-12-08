El jueves inicia el debate por la reforma laboral

Con la oficialización del llamado a sesiones extraordinarias, el Gobierno se prepara para iniciar el jueves próximo el debate legislativo por la reforma laboral que será tratada durante los meses de verano.

BUENOS AIRES (NA).- Según supo la agencia Noticias Argentinas de una importante fuente oficial, la jefa de bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara de Senadores, Patricia Bullrich, será la encargada de presidir la Comisión de Trabajo y Previsión Social que podría conformarse el próximo jueves.

Se tratará de una excepción que encarnará para instrumentar la voluntad del Poder Ejecutivo de sancionar la “modernización” del sistema laboral de la que habla el presidente Javier Milei.

Lo cierto es que según los cálculos que llevan en Balcarce 50 las voluntades para la aprobación de las reformas son menores a las que cosecha el presupuesto 2026.

“El presupuesto siempre es más sencillo de aprobar. Las reformas son más ambiciosas y más duraderas”, justificó un legislador violeta.

Para la tarea, el mandatario instruyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni que, junto al ministro del Interior, Diego Santilli, intenta convencer a la veintena de gobernadores aliados que firmaron el Pacto de Mayo para que acompañar el paquete de proyectos que girará la próxima semana al Congreso.

También están comprometidos para la tarea Patricia Bullrich y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que hacen lo propio en las dos cámaras. “Estamos ordenadísimos. Somos soviéticos. Régimen militar”, se sinceró un funcionario sobre la delimitación de roles.

La reforma laboral diseñada por los ministros Luis Caputo (Economía) y Federico Sturzenegger (Desregulación); los secretarios María Ibarzábal (Legal y Técnica), Carlos Guberman (Hacienda) y Julio Cordero(Trabajo); el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el director ejecutivo de ARCA, Juan Pazo, configura una de las principales obsesiones de la administración libertaria.

Sin embargo, se muestran realistas respectos a los plazos. La idea central es discutir y conquistar la media sanción de la Cámara Alta durante el mes de diciembre, por donde ingresará el proyecto, para concentrar las energías en concretar la media sanción restante en el mes de febrero. “Tenemos que sacar la reforma laboral y el presupuesto, eso es lo que nos importa”, reafirmó Bullrich en declaraciones a Radio Rivadavia.

Bajo ese objetivo, la flamante senadora tiene en mente encabezar el próximo 11 de diciembre, un día después del inicio de la prórroga que se extiende hasta el 30 del mes, la comisión que dará lugar al debate para acelerar los tiempos que permitan llegar al 1° de marzo, fecha de inicio de las sesiones ordinarias, con la “modernización” laboral vigente.