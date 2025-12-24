El judoca Mariano Coto Bersier ganó el Olimpia de Plata

Premios tras premios viene cosechando el judoca riograndense Mariano Coto Bersier pero, sin dudas, el más importante lo recibió el lunes por la noche cuando el Círculo de Periodistas Deportivos lo galardonó con el Olimpia de Plata, convirtiéndose así en el primer fueguino convencional en ganar semejante distinción después que lo lograra Rocío Ledesma, judoca con visión disminuida en 2023, edición en la cual también estuvo ternado el actual mejor deportista de Tierra del Fuego.

RIO GRANDE.- Mariano Coto es actualmente capitán de la Selección Argentina, y en este 2025 de ensueño se quedó con los dos certámenes más importantes del país, el Torneo Apertura en La Banda, Santiago del Estero, y el Campeonato Centro República 2025 en Villa Carlos Paz, Córdoba, el de mayor importancia en el calendario nacional.

Además, fue campeón en los 1ros. Juegos Argentinos de Alto Rendimiento que se disputaron en Rosario, recibiendo un diploma por parte del Senado de la Nación por sus últimos logros alcanzados en los primeros meses del año, donde obtuvo el Subcampeonato Panamericano desarrollado en Santiago de Chile, cayendo ante el brasileño Rafael Macedo, actualmente 3 del mundo, y medalla de bronce en los Juegos Olímpicos París 2024.

Antes del Olimpia, el miércoles pasado fue distinguido por la Secretaría de Deportes de la Provincia de Tierra del Fuego con el premio Embajador Deportivo 2025, en el marco de la Gala a la Excelencia Deportiva.

Hoy, Coto Bersier se encuentra en Río Grande disfrutando de unos días de descanso junto a su familia y el Olimpia lo recibió Galo Villavicencio, compañero de Selección Argentina de Judo.

Visita de lujo

Ayer Mariano Coto visitó FM Fuego, y en el programa deportivo Fair Play fue consultado sobre qué significaba para él ganar el Olimpia de Plata: «Es una alegría enorme ganar este premio después de haber estado ternado en otra edición, ayer lo hablaba con mi viejo y él también me mencionaba lo importante que son estos premios, de lo histórico que son, de la gente importante que lo han recibido y me llena de orgullo y es un lindo mimo a todo el trabajo que hice a lo largo del año y en todos los años anteriores.

«Yo sabía que este año tenía muchas chances de ganarlo, y allí fue donde mis amigos y gente mayor me recordaban los deportistas que se alzaron con las estatuillas, lo ganó Diego (por Maradona), Messi, y la verdad que es muy fuerte».

«Lamentablemente no pude estar presente para recibir el premio; hace unos días que estoy acá en casa descansando, disfrutando de la familia. Mi llegada anticipada se debe a que lamentablemente me lesioné los ligamentos cruzados, me debo operar, y como por delante viene una larga recuperación, preferí desconectarme de mi rutina, descansar y disfrutar de los padres».

En cuanto a su sueño de de estar en unos Juegos Olímpicos Mariano dijo lo siguiente: «La recuperación demandará alrededor de nueve meses, lo voy a tomar con la mayor seriedad posible, no me voy a apurar y sé que voy a contar con un gran grupo de trabajo que estará cerca mío, y esta lesión no me va a quitar el sueño de ser deportista olímpico, que en realidad ya no es un sueño, es una posibilidad; éste año quedó 36 en el ranking mundial y con esos puntos logrados me hubiese permitido estar en los pasados Juegos, por lo que sé que lo puedo lograr y voy por ese otro objetivo, el máximo que siempre aspiré».

Agustín Canapino, de Oro

El piloto de Arrecifes Agustín Canapino logró alzarse con el Olimpia de Oro 2025, premio que se le otorga al mejor deportista argentino del año, al tiempo que el mediocampista de Rosario Central Ángel Di María logró el de plata en la terna de Fútbol, durante una ceremonia llevada a cabo este lunes en la Usina del Arte por el Círculo de Periodistas Deportivos de Buenos Aires.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el corredor albiceleste obtuvo la estatuilla dorada por segunda vez tras vencer en la terna de plata a Franco Colapinto, pilarense que se desempeña en la Fórmula 1.

Luego de haber conseguido la máxima distinción del deporte argentino en 2018, Canapino volvió a conquistar el galardón con argumentos más que notables. El “Titán” de 35 años hizo historia a nivel nacional al coronarse en el Turismo Carretera, TC 2000 y TC Pick Up.

Con una temporada para el recuerdo, Canapino llegó a 18 trofeos y desplazó a Juan María Traverso al segundo lugar para convertirse en el corredor con más títulos en el automovilismo nacional.

Premios Olimpia: Di María, el más destacado en el fútbol

El atacante de Rosario Central fue galardonado con el máximo reconocimiento del deporte argentino en su disciplina.

El delantero de Rosario Central Ángel Di María fue reconocido este lunes con el Olimpia de Plata en fútbol durante una ceremonia llevada a cabo en la Usina del Arte en Buenos Aires y recibió la máxima distinción del deporte argentino.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, el campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022 se impuso ante sus compatriotas Leandro Paredes, mediocampista de Boca, y Lautaro Martínez, atacante del Inter de Milán, por lo hecho con el “Canalla” donde consiguió consagrarse como Campeón de Liga en una polémica premiación.

Además, el “Fideo” fue reconocido por su labor hecha en los últimos años con la “Albiceleste”, ya que no solo consiguió la Copa del Mundo, sino que también logró convertirse en bicampeón de por las conquistas en 2021 y 2024.

Su tan esperado regreso al elenco rosarino dio mucho de qué hablar y puso las expectativas muy altas en el delantero de 37 años. Sin embargo, el astro criollo las superó con creces dado que levantó un título, anotó varios goles y obtuvo la clasificación de su equipo a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Al momento de subir al escenario, Di María le entregó una placa y una camiseta con su nombre y el número 11 a Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y dejó unas sentidas palabras de agradecimiento.

Por su parte, Diego Armando Maradona fue galardonado con el Olimpia Infinito 2025, en un reconocimiento destinado a homenajear a la trayectoria de los deportistas argentinos fallecidos.

El premio fue recibido por Dalma y Gianinna, sus hijas, y dedicaron unas emotivas palabras hacia su difunto padre al momento de subir al escenario.

En tanto, el Olimpia de Brillantes fue para el basquetbolista Ricardo Primitivo González, campeón mundial con la Selección argentina en 1950. González, de 100 años, estuvo en la ceremonia y recibió el reconocimiento.

Todos los ganadores y ternados

Ajedrez: Faustino Oro, Ernestina Adam, Sandro Mareco.

Artes Marciales Mixtas: Ailín Pérez, Lucas Ganin, Kevin Vallejos.

Atletismo: Florencia Borelli, Joaquín Gómez, Elián Larregina.

Automovilismo: Agustín Canapino, Nicolás Cavigliaso, Franco Colapinto.

Básquetbol: Facundo Campazzo, Luciana Delabarba, José Vildoza.

Billar: Valentino Oliveto, José Oliva, Luisina Ponzio.

Bochas: Carmelo Retamar, Lucas Hecker, Candela Molina.

Boxeo: Evelin Bermúdez, Fernando Martínez, Kevin Ramírez.

Canotaje: Aramis Sánchez Ayala, Manuel Tripano, Agustín Vernice.

Cestoball: Santiago Díaz, Selene Casemayor, Micaela Guimarey.

Ciclismo: Julieta Benedetti, Eduardo Sepúlveda, Lucas Vilar.

Deportes de invierno: Franco Dal Farra, Alma Ameigeiras, Francesca Baruzzi.

Equitación: Manuel Chechic, Matías Larocca, Hernán Mones Ruiz.

Esquí náutico: Eugenia De Armas, Francisco Giorgis, Tobías Giorgis.

Esgrima: Isabel Di Tella, Catalina Sol Borrelli, Augusto Servello.

E-Sport: Lucía Dubra.

E-Sport (equipo): Leviatán.

Fútbol: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Leandro Paredes.

Futsal: Juan Cruz Freijo, Nelson Barrientos, Lucas Granda.

Gimnasia: Julieta Lucas, Lucía González, Daniel Villafañe.

Golf: Ángel Cabrera, Ricardo González, Emiliano Grillo.

Handball: Diego Simonet, Pedro Martínez, Rosario Urban.

Hockey césped: Tomás Santiago, Juana Castellaro Morello, Nicolás Della Torre.

Hockey patines: Gonzalo Romero, Constantino Acevedo, Luciana Agudo.

Judo: Mariano Coto Bersier, Tomás Quinteros, Galo Villavicencio.

Karate: Juan Ignacio Gallardo, Kevin Joaquín Molina, Micaela Pacheco.

Lucha: Agustín Destribats, Camila Amarilla, Iván Llano.

Motociclismo: Valentín Perrone, Luciano Benavides, Marco Morelli.

Natación: Agostina Hein, Macarena Ceballos, Ulises Saravia.

Pádel: Agustín Tapia, Delfina Brea, Federico Chingotto.

Paralímpicos: Iñaki Basiloff, Mariela Delgado, Brian Impellizeri.

Patín: Facundo Nieva Biza, Abril Ortega, Juan Segundo Rodríguez.

Pato: Justo Bermúdez, Martín Lemme, Facundo Taberna.

Pelota: Facundo Andreasen, Santiago Andreasen, Lis García Calderón.

Polo: Adolfo Cambiaso (n), Bartolomé Castagnola (h.), Camilo Castagnola.

Remo: Santino Menín, Luna Mongelot, Fernando Álvarez.

Rugby: Santiago Carreras, Juan Cruz Mallía, Julián Montoya.

Softbol: Luciano Biondi, Violeta Figueroa, Nahuel Sáenz.

Taekwondo: Ignacio Espíndola, Mateo Di Leo, Brenda Ruiz Díaz

Tenis: Horacio Zeballos, Francisco Cerúndolo, Solana Sierra.

Tenis de mesa: Horacio Cifuentes, Ana Codina, Santiago Lorenzo.

Tiro: Julián Gutiérrez, Joaquín Cisneros, Fernanda Russo.

Turf: Francisco Goncalves, Kevin Banegas, Martín Valle.

Vóleibol: Agustín Loser, Bianca Cugno, Luciano De Cecco.

Yachting: Catalina Turienzo, Chiara Ferretti, Francisco Guaragna.