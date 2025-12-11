El judo femenino perdió la final, pero igual es el campeón

Pese a caer (2-3) en la final por equipos ante Río Negro, el equipo femenino de judo de Tierra del Fuego (-52: Morena Flores; -57: Anyelina González; -63: Agustina Vera: -70: Nahir Insaurralde; -78: Lara Segovia; todas subidas una categoría. E: Diego Costilla y Juan Arcos) se alzó con el primer puesto en la tabla general de esa disciplina en los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025” –que concluirán hoy, con 36 puntos, aventajando por mínima diferencia a sus vencedoras (35) y a Chubut (34).

RIO GRANDE.- Por su parte, en la tercera y penúltima jornada de natación, en Miguel Riglos, Milagros Verón consiguió los primeros puntos para Tierra del Fuego (5° en 100m. pecho), e integró la posta 4x50m. combinados, que finalizó 8°. Río Negro ya es campeón en masculino, y el título en femenino se lo disputan Los Lagos (139) y La Pampa (129,5).

En Toay, tras las CRI de ciclismo, Los Lagos aventaja por 3:28 a Neuquén, en femenino; y Río Negro le lleva 3:00 a Los Ríos, en masculino. Tierra del Fuego aparece 11° entre los varones, y al margen de la clasificación en femenino (tras el abandono de Brisa Duarte). Hoy cerrarán con la prueba de circuito, en el autódromo (30 km. para ellas, 60 km. para ellos).

Entretanto, Los Lagos se quedó con el título en atletismo masculino, mientras que el 1° lugar en femenino se lo disputan Los Lagos (113) y Los Ríos (107).

Morena Díaz se ubicó 4° en 100 metros con vallas, mientras que las postas 4×400 metros finalizaron 5° (femenina) y 6° (masculina). Hoy serán las pruebas de calle (5 km. para mujeres, 6 km. en masculino).

Los equipos

El básquetbol femenino quedó 13°, tras el 25-84 vs. Araucanía. Los varones derrotaron por 87-84 a Los Ríos, y van por el 9° puesto ante Magallanes.

Los seleccionados de fútbol cayeron 3-2 ante Los Ríos, en la Ronda Consuelo, y hoy irán por el 11° puesto, en ambos casos frente a Aysén.

Finalmente, el voleibol femenino terminó 11° (3-0 vs. Aysén), y el masculino buscaba la 9° colocación ante Los Lagos.

JUDO (SANTA ROSA)

Masculino: Competencia por equipos: Primera ronda: Magallanes-Neuquén 3-2; Araucanía (4: -81)-Río Negro 3-2; La Pampa-TdF 3-2 (-60: Fausto Martín/TdF (Individual: 3°) x NP; -66: Joan Favole/LP (3°) a Santiago Avellaneda/TdF (2°): 0-1-2-1/0-0-0-2; -73: Emiliano Suárez/TdF (2°) a Francisco De la Prida/LP (5°): 1-1-0-1/0-0-0-1, en 3:44; -81: Ignacio Gómez/LP (1°) a Luciano Vargas/TdF (3°): 1-1-0-0/0-0-0-0, en 0:53; -90: Tomás Quinteros/LP (1°) a Benjamín Pesarini/TdF (2°): 1-0-0-1/0-0-0-1, en 1:49); Los Ríos-Aysén 3-0; Chubut-Ñuble 3-1. Cuartos de final: Araucanía-Santa Cruz 3-1; Bío Bío (-1) a Los Ríos; Magallanes a Los Lagos; La Pampa (-1)-Chubut (-1) 3-2. Semifinales: Araucanía-Bío Bío 3-2; La Pampa (-1)-Magallanes 3-2. Oro (final): La Pampa (-1)-Araucanía (-1) 4-1. Repechaje: Río Negro (-1)-Santa Cruz (-2) 3-2; TdF-Chubut 3-1 (-60: Martín/TdF (3°) a Ciro Benítez/Chu (5°); -66: Avellaneda/TdF (2°) E con Emiliano Benítez/Chu (7°): 0-0-1-1/0-0-1-2; -73: Suárez/TdF (2°) por NP; -81: Vargas/TdF (3°) x Ippón (2:19) a Martín Rossi/Chu (9°); -90: Santiago Alfonso/Chu (7°) x NP de Pesarini/TdF (2°). Bronces (3° puestos): Río Negro-Magallanes 3-2; TdF-Bío Bío 4-1 (-60: Martín/TdF (3°) por descalificación a Benjamín Vega/BB (7°); -66: Avellaneda/TdF (2°) por descalificación a Ignacio Chavarría/BB (9°); -73: Suárez/TdF (2°)por ippón (3:47) a Máximo Ocampos/Chu (3°). Posiciones finales: 1.La Pampa 49 (Tabla general: 22); 2.Magallanes 46 (19); 3.TdF 33 (16); 4.Araucanía 27 (14); 5.Los Ríos 19 (12); 6.Río Negro 17 (10); 7.Bío Bío 8 (8); 8.Chubut 4 (6); 9.Neuquén 4 (5); 10.Los Lagos 2 (4); 11.Santa Cruz 1 (3); 12.Aysén y Ñuble 0 (reciben 1 punto por participación). Femenino: Competencia por equipos: 1.Río Negro; 2.TdF (CF: a Chubut; Sf: a Magallanes; Final 2-3 con R.Negro); 3.Neuquén y Aysén; 5.Los Lagos y Chubut. Posiciones finales: 1.TdF 36 (Tabla general: 22 puntos); 2.Río Negro 35 (19); 3.Chubut 34 (16); 4.Aysén 27 (14); 5.Los Ríos 23 (12); 6.Los Lagos 18 (10); 7.Araucanía 9 (8); 8.Neuquén 9 (6); 9.Magallanes 8 (5); 10.La Pampa 4 (4); 11.Bío Bío 3 (3); 12.Santa Cruz 3 (3); 13.Ñuble 1 (1).

BÁSQUETBOL

Femenino (Gral.Acha): Ronda Campeonato (1°/4°): Neuquén-Bío Bío 65-74; Magallanes-R.Negro; 15:00 (3°) Neuquén-Magallanes/R.Negro; 17:00 (Final) Bío Bío-Magallanes/R.Negro. Ronda Estímulo (5°/8°): Los Lagos-Chubut 64-52; Ñuble-Los Ríos 38-64; 9:00 (7°) Chubut-Ñuble; 11:00 (5°) Los Lagos-Los Ríos. Ronda Consuelo (9°/11°): Aysén-Santa Cruz 45-75; La Pampa-Santa Cruz 37-56; 11:00 La Pampa-Aysén. 12°/13° puesto: Araucanía-TdF 84-25 (24-6/43-15/63-21). Masculino (Santa Rosa): Ronda (puestos 1°/4°): Santa Cruz-Neuquén 53-66; Bío Bío-R.Negro 68-83; 15:00 (3°) Santa Cruz-Bío Bío; 17:00 (Final) Neuquén-Río Negro. Ronda Estímulo (5°/8°): Los Lagos-Chubut 61-64; Araucanía-La Pampa 64-85; 11:00 (7°) Los Lagos-Araucanía; 11:00 (5°) Chubut-La Pampa. Ronda Consuelo (9°/11°): Magallanes-Los Ríos 72-70; TdF-Los Ríos 87-84; 9:00 TdF-Magallanes. 12°/13° puesto: Aysén-Ñuble 59-43.

ATLETISMO (SANTA ROSA)

Femenino: 200m. (F) (velocidad del viento: -1,8 metros/segundo): 1.Pilar Rodríguez (Los Lagos) 24.59. 100m. c/vallas (F) (-1,0): 1.Nimba St Fort (Chubut) 15.70; 4.Morena Díaz (TdF) 16.51. Posta 4x400m. (7): 1.La Pampa 4:07.70; 5.TdF (Antonella Ojeda/Michelle Mathieu/Díaz/Candela Fernández) 4:27.81. Triple (participantes: 12; sin fueguinas): 1.Violeta Vincens (R.Negro) 10,93 (vv: sin datos). Jabalina (600g) (1): 1.Amalia Teuber (Los Lagos) 38,77; 11.Mia Fleita (TdF) 14,83. Posiciones: 1. Los Lagos 113; 2.Los Ríos 107; 3.Chubut 94; 4.La Pampa 92; 5.Bío Bío 89; 6.Araucanía 83; 7.Río Negro 82; 8.Ñuble 51; 9.TdF 47; 10.Santa Cruz 46; 11.Neuquén 23; 12.Magallanes 4; 13.Aysén 0. Programación jueves 11: 9:00, Prueba de calle (5 km.). Masculino: 200m. (F) (-1,9): 1.Agustín Coronel (Chubut) 22.02. 110m. c/vallas (F) (-1,5): 1.Víctor Llanos (Araucanía) 14.63. Posta 4x400m. (9): 1.Chubut 3:25.24; 6.TdF (Ian Bianchi/Lautaro Arrieta/Hassán Monzón/Bruno Malizia) 3:35.81. Martillo (6 kilos) (11): 1.Nicolás Vrgara (Araucanía) 63,84; 7.Juan Bozac (TdF) 43,25; 9.Jonatan Allende (TdF) 38,33. Posiciones: 1.Los Lagos 140; 2.Araucanía 101; 3.Chubut 100; 4.Los Ríos 81; 5.Bío Bío 80; 6.TdF 68; 7.Ñuble 64; 8.La Pampa 61; 9.R.Negro 56; 10.Neuquén 38; 11.Santa Cruz 38; 12.Aysén 4; 13.Magallanes 4. Programación jueves 11: 9:30, Prueba de calle (6 km.).

VOLEIBOL

Femenino (General Acha/Ataliva Roca/Quehué): Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Bío Bío 3-0; Chubut-R.Negro 0-3; 15:00 (3°) Bío Bío-Chubut; 17:00 (Final) La Pampa-R.Negro. Ronda Estímulo (5°/8°): Araucanía-Santa Cruz 0-3; Los Lagos-Neuquén 1-3; 10:00 (7°) Araucanía-Los Lagos; 10:00 (5°) Santa Cruz-Neuquén. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Ríos-Magallanes 3-2; (11°/12°) TdF-Aysén 3-0 (25-14/25-18/25-20). Puesto 13°: Ñuble. Masculino (Eduardo Castex): Ronda Campeonato (1°/4°): Ronda Campeonato (1°/4°): La Pampa-Chubut 3-0; Bío Bío-Neuquén 1-3; 15:00 (3°) Chubut-Bío Bío; 17:00 (Final) La Pampa-Neuquén. Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-R.Negro 3-1; Ñuble-Los Ríos 3-2; 10:00 (7°) R.Negro-Los Ríos; 10:00 (5°) Santa Cruz-Ñuble. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Lagos-TdF; (11°/12°) Araucanía-Magallanes 3-2; Puesto 13°: Aysén.

FÚTBOL

Femenino (General Pico): Ronda Campeonato (1°/4°): Araucanía-R.Negro 1-1 (penales: 2-4); La Pampa-Chubut 1-0; 15:30 (3°) Araucanía-Chubut; 17:30 (Final) R.Negro-La Pampa. Ronda Estímulo (5°/8°): Santa Cruz-Bío Bío 3-1; Los Lagos-Ñuble 2-1; 9:00 (7°) Bío Bío-Ñuble; 11:00 (5°) Santa Cruz-Los Lagos. Ronda Consuelo (9°/12°): Aysén-Neuquén 0-13; Los Ríos-TdF 3-2; 9:00 (11°) Aysén-TdF; 11:00 (9°) Los Ríos-Neuquén. Puesto 13°: Magallanes. Masculino (Santa Rosa): Ronda Campeonato (1°/4°): R.Negro-Bío Bío 1-2; La Pampa-Araucanía 2-0; 15:30 (3°) R.Negro-Araucanía; 17:30 (Final) Bío Bío-La Pampa. Ronda Estímulo (5°/8°): Magallanes-Chubut 1-6; Ñuble-Santa Cruz 1-1 (0-3); 9:00 (7°) Magallanes-Ñuble; 11:00 (5°) Chubut-Santa Cruz. Ronda Consuelo (9°/12°): TdF-Los Ríos 2-3; Aysén-Neuquén 0-2; 9:00 (11°) TdF-Aysén; 11:00 (9°) Los Ríos-Neuquén. Puesto 13°: Los Lagos.

NATACIÓN (MIGUEL RIGLOS)

Femenino: Libre-50: 1.Aanda Rodríguez (Los Lagos) 27.64. Libre-800: 1.Dan García (Santa Cruz) 9:19.47. Pecho-100: 1.Elena Aros (Magallanes) 1:14.20; 5.Milagros Verón (TdF) 1:18.63. Combinado-200: 1.D.García (SC) 2:24.85. Combinado-4×50: 1.Los Lagos 2:03.53; 8.TdF (Zoe Vera/Verón/Delfina Limperópulo/Julieta Andreo) 2:15.84. Posiciones: 1.Los Lagos 139; 2.La Pampa 129,5; 3.Santa Cruz 115; 4.Neuquén 95,5; 5.Magallanes 70; 6.Río Negro 48; 7.Chubut 30; 8.Los Ríos 18; 9.Araucanía 13; 10.TdF 6; 11.Aysén 2; 12.Bío Bío y Ñuble 0. Masculino: Libre-50: 1.Federico Bottos (Río Negro) 23.43. Libre-1.500: 1.José Gramajo (La Pampa) 16:21.18. Pecho-100: 1.Vicente Binder (LL) 1:05.82. Combinado-200: 1.Alejo Cabanillas (RN) 2:10.09. Combinado-4×50: 1.R.Negro 1:46.85. Posiciones: 1.R.Negro 189; 2.Aysén 110; 3.Los Lagos 102; 4.La Pampa 63; 5.Los Ríos 56; 6.Chubut 50; 7.Araucanía 38; 8.Santa Cruz 29; 9.Neuquén 28; 10.Bío Bío 1; 11.Magallanes, TdF y Ñuble 0. Programación jueves 11: 9:00, Mariposa-200; Pecho-50; Libre-200; Espalda-50; Libre-4×100.

CICLISMO (AUTÓDROMO DE TOAY)

Femenino: 3° Etapa, Contrarreloj Individual (8 km.): Individuales (46): 1.Ana Fierro (Ñuble) 12:14; 2.Antonella Mora (BB) 12:26; 2.Florencia Soto (Los Lagos) 12:46; 37.Tiziana Pastori (TdF) 14:52; 42.Uma Machado (TdF) 15:49. General: 1.Valentina Miranda (Los Lagos) 1:38:01; 2.Mora (BB) 1:39:40; 3.Lourdes Escobar (Neuquén) 1:40:37; 37.Pastori (TdF) 1:49:53; 44.Machado (TdF) 2:00:44. Equipos (9): 1.Los Lagos 36:23; 2.Ñuble 39:19; 3.Neuquén 40:00. General (10): 1.Los Lagos 4:26:16; 2.Neuquén 4:29:44; 3.Chubut 4:31:01; 8.TdF 4:33:13. Programación jueves 11: 8:00, 4° Etapa (última), Circuito callejero (30 km.). Masculino: 3° Etapa, Contrarreloj Individual (15 km.): Individuales (54): 1.Clemente Jaramillo (Los Ríos) 19:28; 2.Sebastián Matucci (RN) 19:38; 3.Santino Pávez (RN) 20:10; 45.Lucca Lepio (TdF) 24:32; 48.Valentino García (TdF) 24:55; 49.Máximo Pintos (TdF) 24:57; 52.Thiago Anríquez (TdF) 25:45; 53.Sharon Lepio (TdF) 29:21. General (54): 1.Matucci (RN) 3:09:17; 2.Fernando Contreras (Los Ríos) 3:12:19; 3.Pávez (RN) 3:12:34; 41.Anríquez (TdF) 3:38:14; 44.Pintos (TdF) 3:42:16; 50.L.Lepio (TdF) 3:54:12; 51.García (TdF) 3:54:45; 54.S.Lepio (TdF) 4:37:02. Equipos (12): 1.Los Ríos 1:01:05; 2.Bío Bío 1:01:34; 3.R.Negro 1:01:59; 12.TdF 1:14:24. General (12): 1.R.Negro 8:44:50; 2.Los Ríos 8:47:50; 3.Ñuble 8:48:51; 11.TdF 10:06.20. Programación jueves 11: 9:30, 4° Etapa (última), Circuito callejero (60 km.).