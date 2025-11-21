El joven que asesinó a Alberto Scariot fue indagado por homicidio agravado por alevosía

Fernando Aaron Moreyra brindó su versión de los hechos que ocurrieron el pasado 10 de noviembre, cuando asesinó de varias puñaladas a Alberto Scariot. Dijo que había ingerido mucho alcohol y drogas, por lo que no recuerda casi nada.

RIO GRANDE.- El miércoles, Fernando Aaron Moreyra fue indagado por el delito de “homicidio agravado por alevosía”, por el hecho que sucedió el pasado lunes, 10 de noviembre, del que resultó víctima Alberto Scariot, a quien atacó con un arma blanca provocándole múltiples heridas.

El joven de 22 años, fue detenido el mismo día del hecho y horas más tarde fue indagado por el delito de homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, su situación procesal se complicó, a partir de ocurrir la muerte de Scariot, quien estuvo internado en terapia intensiva del Hospital Regional, donde se declaró su muerte el 13 de noviembre.

En la nueva indagatoria, Moreyra fue asistido por el defensor oficial Eduardo Tepedino. Allí aceptó declarar y hacer uso de su derecho de defensa, para brindar su versión de cómo sucedieron los hechos, explicando que fue objeto de una agresión de la cual se defendió. Además, indicó no recordar la agresión a Scariot, porque estaba bajo los efectos del alcohol y drogas.

El joven dijo que el día del hecho, se había juntado un grupo de personas para ingerir alcohol, consumir cocaína y fumar crack. Que previo a dirigirse a la vivienda de la víctima, había estado en un local nocturno de donde fueron sacados por la fuerza policial, porque protagonizó una pelea con otras dos personas.

Indicó que en la vivienda de Scariot hubo una discusión, relacionada con la venta y el consumo de drogas, y que fue atacado a golpes, por lo que decidió defenderse, señalando que no sabe cómo pudo hacerse de un cuchillo, y con el apuñaló en el brazo a la víctima. Después de eso, dijo que no recuerda más nada de lo sucedido, por el estado de intoxicación que tenía.

Moreyra escapó del lugar de la escena en un Uber, y en su huida se deshizo del cuchillo usado en el ataque y también de su teléfono celular, dos elementos que resultan clave en esta causa por homicidio agravado.