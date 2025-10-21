La OTAN está movilizando rápidamente recursos para una guerra contra Rusia, declaró Sergei Naryshkin, director del Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia.

VLADIVOSTOK (Xinhua/NA).- “Ciertamente vemos a los miembros europeos de la OTAN preparándose para una guerra contra nuestro país. Se ha establecido la tarea de proporcionar rápidamente a la Fuerza de Respuesta Aliada de la OTAN, designada para este propósito, todos los recursos necesarios”, se lee en la declaración de Naryshkin publicada el lunes en el sitio web del servicio de inteligencia.

Naryshkin habló en una reunión de la Comunidad de Estados Independientes celebrada en Samarcanda, Uzbekistán.

El funcionario afirmó que los países europeos están expandiendo sus industrias de defensa, realizando ejercicios de movilización regulares e incrementando lo que describió como “propaganda” sobre una posible amenaza rusa.

Naryshkin afirmó que los estados europeos miembros de la OTAN no tienen planes a largo plazo para mantener la seguridad del continente y acusó a Francia y Alemania de fomentar la “rusofobia”.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: Serguéi Naryshkin. Reuters