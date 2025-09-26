El Jaqueline Mayorga se completa en 3 escenarios

Por la mañana, desde las 9:00, en el Natatorio Municipal “Eva Perón” y en el colindante Polideportivo Municipal “Alejandro Guata Navarro”, se desarrollarán la natación y las boccias, enmarcados en el 11° Torneo de Deporte Adaptado “Jaqueline Mayorga”, que lleva adelante el Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD) de esta ciudad.

RIO GRANDE.- La actividad comenzó en la víspera, en el gimnasio Jorge Muriel (interior y exterior), con una serie de carreras de velocidad (100 metros), y concursos de salto en largo y lanzamientos (jabalina, bala y clavas), cuyos resultados aparecen en el listado adjunto, agrupados por tipo de discapacidad y edades. El certamen concluirá allí, de 14:00 a 16:30.

ATLETISMO ADAPTADO

Masculino: Intelectual: Sub 20: 100 metros: 1.Osiris Hassán 16.0; 2.Benjamín Pérez 16.5; 3.Yamil Gutiérrez 20.1. Salto en largo: 1.Hassán 2,70; 2.Ramírez 2,10. Sub 30: 100 metros:1.Juan Maza 14.4; 2.Ian Correa 16.0; 3.Daniel Sena 16.2; 4.Mauricio Salguero 17.7; 5.Martín Quiñimpera 20.9. Salto en largo: 1.Joaquín Serramone 2,10; 2.Salguero 1,89; 3.Elías Rodríguez 1,77. Bala: Jonatan Baigorria 4,98. Motor: PC 51: Bala: 4 kilos: Maicol Velardez 4,55. 3 kilos: 1.Daniel Godoy 5,64; 2.Renzo Recaldez 5,14. Visual 12: Bala: Osvaldo Verrón 4,40. Sub 40: Salto en largo: 1.Iván Suigo 3,66; 2.Juan Maza 3,55; 3.Pablo Piriz 3,54; 4.Carlos Andrada 1,95.

Sub 50: 100 metros: 1.Víctor Valor 13.2; 2.Osvaldo Verrón 19.6; 3.Baigorria 19.7. Salto en largo: 1.Valor 3,03; 2.Daniel Sena 2,47. Bala: Valor 8,04. Hipoacúsicos: Sub 30: 100 metros: 1.Owen Ramírez 13.5; 2.Adrián Miranda 14.4; 3.Pablo Piriz 15.5; 4.Joaquín Serramone 17.6; 5.Elías Rodríguez 18.2. Sub 40:100 metros: 1.Iván Suigo 14.9; 2.Lucas Amaya 19.8. Sub 50: 100 metros: 1.Cristian Sosa 17.1; 2.Carlos Andrada 19.9; 3.Marcos Serramone 23.8.

Femenino: Intelectual: Sub 20: 100 metros: 1.Ana Varela 25.6; 2.Melani Gareca 35.6. Salto en largo: Morena Bauer 3,00. Bala 84 kilos): Bauer 4,06. PC (2 kilos): Agustina Dautel 3,90.

Sub 30: 100 metros:1.Jenifer Galván 17.6; 2.Maira González 19.2; 3.Camila Cárcamo 22.0; 4.Candela Molla 23.3; 5.Jésica Pruyas 23.9. Salto en largo: 1.Galván 2,70; 2.Cárcamo 1,83. Bala: 4 kilos: 1.Galván 4,17. 3 kilos: 1.Cárcamo 3,82; 2.González 3,26; 3.Gareca 2,49; 4.Estefanía Vilte 2,43. PC: Molla 4,32. Visual 12: Bala (3 kilos): Pruyas 3,86. Sub 40: Bala (4 kilos): 1.Ana Dipilato 4,86; 2.Valeria Tévez 4,03; 3.Ana Varela 3,71. Sub 50: Salto en largo: 1.Tévez 2,69; 2.Dipilato 1,55. Bala (3 kilos): Perla Massi 3,17. Hipoacúsicos: Sub 20: 100 metros: 1.Bauer 17.8; 2.Vilte 36.1. Sub 40: 1.Tévez 17.8; 2.Dipilato 20.0; 3.Yamila Escobar 24.8.