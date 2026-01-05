El Irízar reabasteció las bases antárticas Petrel y Esperanza

En el marco de la primera etapa de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025/26, durante los últimos días el rompehielos ARA “Almirante Irizar” (RHAI) reabasteció a las Bases Antárticas Conjuntas (BACs) Petrel y Esperanza.

Después de dejar atrás la base Marambio, el buque al mando del Capitán de Navío Sebastián Musa, puso proa hacia la BAC Petrel, donde se enfrentó a un desafío adicional: una gran presencia de hielo en la zona.

A pesar de las adversas condiciones, siguiendo el rastro dejado por el crucero de exploración polar francés “Le Commandant Charcot”, el “Irizar” pudo navegar con mayor facilidad y llegar a su destino en solo dos días.

Mientras navegaba por el estrecho Antarctic, con una temperatura de -2º C y lejos de sus seres queridos, pero unidos en su compromiso con la misión, los tripulantes recibieron el Año Nuevo a bordo.

La noche del 1º de enero, el rompehielos llegó a cercanías de la Isla Dundee, donde a 18 metros sobre el nivel del mar, sobre las rocas y a los pies del glaciar Rosamaría, se encuentra emplazada la base Petrel, reestablecida como base permanente durante la CAV 2021/22.

Allí comenzaron los movimientos de descarga empleando un helicóptero Sea King. En total, se realizaron 15 vuelos transportando carga general, tubos de gas y víveres para abastecerlos durante un año, a fin de asegurar la continuidad de las operaciones en la base y avanzar con la segunda fase de su desarrollo que incluye el montaje de módulos habitacionales y logísticos.

Distintivos de grado

Suboficiales recientemente ascendidos recibieron sus distintivos de grado en la Antártida Argentina. Se llevó a cabo la ceremonia en la Plaza de Armas de Petrel presidida por el Jefe de base, Teniente Coronel Eric Josué Dorado, y contó con la presencia de la dotación de la base, el personal del grupo de trabajo y del Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate Marítimo “Petrel”.

Finalizada la ceremonia de pabellón, se efectuó la lectura de la orden del día, y se entregaron los distintivos de grado a los suboficiales ascendidos de las tres Fuerzas Armadas.

Los del Ejército Argentino fueron entregados por el Capitán Mario Felipe Leiva; por el lado de la Armada Argentina los concedió el Capitán de Corbeta Gonzalo Daniel Ramos Arias y al personal de la Fuerza Aérea Argentina se los otorgó el Primer Teniente Alejandro Daniel Paz.

El Suboficial Principal Maquinista Ariel Marino Cayo de la Armada Argentina, como más antiguo de los recientemente ascendidos, recitó una alocución y destacó que el ascenso para cualquier militar representaba no solo un reconocimiento a la trayectoria, sino también a la entrega, la disciplina y la vocación de servicio.

Consolidando presencia

Después de completar la descarga en la Base Petrel, el RHAI se dirigió a la BAC Esperanza, donde permaneció en cercanías durante la noche debido a vientos de más de 35 nudos que no permitían cumplir las tareas. Finalmente, por la mañana, el panorama mejoró y el buque pudo operar.

Con botes y Embarcaciones de Desembarco de Personal y Vehículos (EDPV) se trasladó a un equipo científico de la Dirección Nacional del Antártico (DNA). Asimismo, mediante un trabajo realizado en equipo por parte de la dotación entrante y el Grupo Playa -a cargo de la logística-, se descargaron bolsos personales, carga general, combustibles, tubos de gas y electrodomésticos para las casas de las familias que vivirán en Esperanza, única base antártica -fundada en 1952-, donde inverna el personal con su familia, incluyendo niños que asisten a la escuela más austral del mundo, la Escuela Provincial N° 38, consolidando de esta forma la presencia argentina en el continente.

El Segundo Comandante del buque, Capitán de Fragata José Luis Cides, declaró que las operaciones durante la primera etapa fueron coordinadas y ejecutadas correctamente. “El personal tiene una labor importantísima, pero desgastante. El trabajo de todos está siendo excelente”.