El Irizar reabasteció a las Bases Antárticas Conjuntas Carlini, Esperanza y Petrel

En el marco de la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025-26 (CAV), el rompehielos ARA “Almirante Irizar” (RHAI) reabasteció con carga general, gasoil antártico (GOA) y víveres secos, frescos y frigorizados a las Bases Antárticas Conjuntas Carlini, Esperanza y Petrel.

USHUAIA (La Gaceta Marinera).- Los trabajos de descarga de estos materiales, en coordinación con el Comando Conjunto Antártico (COCOANTAR), fueron realizados por la dotación del buque a través de Embarcaciones de Desembarco de Personal y Vehículos (EDPV).

Para arribar a la primera de ellas, el RHAI se dirigió a la península Potter de la Isla 25 de Mayo, perteneciente al archipiélago de las Shetland del Sur. Allí, la unidad operó desde la bahía Maxwell.

Una vez finalizadas las maniobras, el “Irizar” navegó hacia la Base Antártica Conjunta Esperanza, único establecimiento argentino en el continente blanco donde hay personal destinado en cumplimiento de funciones militares, científicas o de servicio acompañado de sus familias.

Además esta base, ubicada en punta Foca de la bahía Esperanza en la península Trinidad, posee un establecimiento educativo con niveles inicial, primario, secundario y guardería. La descarga de materiales fue realizada por la dotación del buque a través de EDPV (Foto La Gaceta Marinera).

Luego, el RHAI fue en dirección a la Base Antártica Conjunta Petrel, ubicada sobre rocas al pie del glaciar Rosamaría en la rada Petrel, punta Bajos del cabo Welchness de la isla Dundee. Allí, con un clima ventoso, frío y con escasa visibilidad, las tareas fueron realizadas desde las primeras horas del día.

Continuando con la CAV 2025-26, el “Irizar” navegó durante este fin de semana rumbo a la isla Seymour para continuar con sus operaciones en la Base Antártica Conjunta Marambio.