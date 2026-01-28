El Irizar continúa su navegación rumbo a la Antártida

El rompehielos ARA “Almirante Irizar” (RHAI) está atravesando el Mar Argentino con dirección a la Antártida para comenzar la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano 2025-2026, bajo la coordinación del Comando Conjunto Antártico.

USHUAIA (La Gaceta Marinera).- Previamente, realizó la maniobra de reabastecimiento de combustible en el mar con el logístico ARA “Patagonia” y el domingo, mientras el buque se encontraba fondeado a la altura de Bahía Blanca, se sumaron a bordo dos aeronaves Sea King pertenecientes a la Segunda Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros con asiento en la Base Aeronaval Comandante Espora, para seguir operando en el continente blanco.

A bordo de una de las aeronaves embarcó el Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante Pablo Germán Basso, quien acompañado por el Comandante del RHAI, Capitán de Navío Sebastián Musa, recorrió la unidad y tomó contacto con algunos de los tripulantes.

En esta nueva etapa, el rompehielos se dirigirá al este de la Península Antártica para continuar con las tareas logísticas, completando también el recambio del personal de las Bases Antárticas Carlini, Esperanza, Orcadas y Petrel.

En esta oportunidad, el Irizar deberá atravesar el Círculo Polar Antártico y navegar al sur del Mar de Weddell, sorteando bloques de hielo y témpanos a fin de arribar a cercanías de la Base Antártica Belgrano II, la más austral de la República Argentina y la tercera base permanente más austral del mundo, emplazada sobre el nunatak Bertrab en Tierra de Coats.