El Irizar celebró el 47° aniversario de la afirmación de su pabellón

El lunes por la mañana, a bordo del rompehielos ARA “Almirante Irizar” (RHAI), se realizó la ceremonia por el 47° aniversario de la afirmación de su pabellón.

USHUAIA (La Gaceta Marinera).- De esta forma se conmemoró cuando un 15 de diciembre de 1978 fue entregado a la Armada Argentina y se afirmó el Pabellón Nacional en el astillero finlandés Oy Wärtsilä en Helsinki, donde fue construido.

El acto fue presidido por el Comandante del Componente Naval del Comando Conjunto Antártico, Capitán de Navío Enrique Marcelo Ballerini, quien estuvo acompañado por el Comandante del “Irizar”, Capitán de Navío Sebastián Alejandro Musa.

Asistieron, además de la Plana Mayor de la unidad, personal militar de la dotación libre de guardia; personal del Comando Conjunto Antártico; científicos de la Dirección Nacional del Antártico (DNA) e integrantes del Grupo Aeronaval Embarcado.

Las palabras alusivas estuvieron a cargo de la oficial de ceremonia, Teniente de Navío Gabriela Alejandra Rodríguez, quien describió cómo es la vida a bordo y el compromiso con la Patria que tiene cada uno de los que forman parte de una unidad.

Además, recordó hitos importantes del RHAI y rememoró que no solo cumple con su misión antártica, sino que también es capaz de brindar ayuda en situaciones críticas, “demostrando la excelencia operativa que maneja nuestra Armada”.

La ceremonia culminó con las palabras de felicitaciones del Comandante del Componente Naval a toda la tripulación y el deseo de que continuaran trabajando con excelencia y camaradería durante toda la Campaña Antártica de Verano 2025/26, que recién comienza y de la que aún les resta meses de operaciones.

Para finalizar señaló: “Esto es un equipo”, en referencia a todo el personal embarcado, civil y militar, proveniente de las diferentes Fuerzas Armadas y la DNA, junto a numerosas instituciones científicas y organismos nacionales como el Servicio Meteorológico Nacional y el Instituto Antártico Argentino, entre otros; coordinados bajo el Comando Conjunto Antártico para logística, investigación y apoyo científico-operativo en el continente blanco.