El “Irizar” arribó a la Base Antártica Conjunta Orcadas

USHUAIA (La Gaceta Marinera).- El sábado en horas de la mañana el rompehielos ARA “Almirante Irizar” (RHAI) arribó a la Base Antártica Conjunta (BAC) Orcadas, en el marco de las actividades programadas para la segunda etapa de la Campaña Antártica de Verano (CAV) 2025-2026.

Para alcanzar este punto el buque comandado por el Capitán de Navío Sebastián Musa debió atravesar el Pasaje de Drake, cuyas desafiantes aguas, donde confluyen los océanos Pacífico y Atlántico, representan una de las navegaciones más exigentes del mundo.

Una vez en la Isla Laurie, sede de esta histórica base antártica argentina, mediante una embarcación de desembarco de personal y vehículos (EDPV) y un bote semirrígido MK5, se trasladó a tierra al Grupo Playa y al personal de la Dirección Nacional del Antártico y del Servicio Meteorológico Nacional.

Posteriormente, se inició el desembarco de material, que incluyó víveres y otros insumos indispensables para el funcionamiento de la base, inaugurada el 22 de febrero de 1904. Descarga de materiales para diversas investigaciones científicas (Foto La Gaceta Marinera).

Con casi 122 años de operación ininterrumpida, la BAC Orcadas constituye la base antártica más antigua del país y la presencia humana permanente más remota en el continente blanco.

Asimismo, se descargaron materiales destinados al desarrollo de diversas investigaciones científicas, entre ellas estudios de glaciología continental y marina, sismología y observaciones meteorológicas. En un bote semirrígido MK5 se trasladó a tierra al Grupo Playa (Foto La Gaceta Marinera).

Concluidas estas tareas, el RHAI continuará esta etapa de la CAV 2025-2026 con rumbo a la Base Antártica Belgrano II, para luego regresar a la BAC Orcadas, donde se prevé el repliegue del personal saliente y la finalización del desembarco de material.