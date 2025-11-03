Policiales

El interno que era buscado llegó por su cuenta a la Alcaidía

lunes 3 de noviembre de 2025
Diario El Sureño
Tenía un pedido de paradero en Ushuaia. Debía retornar a la Penitenciaría y no lo hizo en el momento estipulado. Finalmente llegó en la noche del domingo a la Alcaidía.

USHUAIA. – Alrededor de las 22:00 de este domingo, se presentó en la Alcaidía en esta ciudad el interno Carlos Alberto Contreras; tenía un pedido de paradero debido a que no había llegado a la Penitenciaría donde está cumpliendo una condena y estaba bajo un régimen de prelibertad.

Contreras, de 41 años, tenía el régimen de salidas transitorias; desde el servicio penitenciario indicaron que el recluso no había retornado a su lugar de detención y por ende se efectuó un pedido de paradero.

Tras presentarse al lugar de detención, el detenido que llegó por su cuenta a la Alcaidía ahora deberá aguardar que define el juzgado actuante en este caso, por desobedecer la medida que estaba dispuesta en la Penitenciaría.

