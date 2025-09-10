El Intercolegial y tres pruebas de calle

Hoy (concentración e inscripciones, 13:30; inicio, 14:00), en el gimnasio Jorge Muriel y sus inmediaciones, la coordinación de Deportes del Ministerio de Educación realizará el Campeonato Intercolegial de atletismo, para Sub 15 y Libre.

RIO GRANDE.- Asimismo, de 9:30 a 11:30 y de 15:30 a 19:00, en Everest Cycling (Lasserre 453), Atletismo Río Grande entregará los dorsales a ser utilizado el domingo 14, en los 8 Kilómetros de Río Grande.

El domingo 21 (concentración, 8:30; largada, 9:00), la Agrupación Atlética Fin del Mundo y el Rotary Club Isla Grande llevarán adelante el 15° Campeonato Provincial de 5 Kilómetros (13° Corrida Día Mundial de la Paz), con largada y llegada en el Poste de la Paz (avenida San Martín al 400). Inscripción: $15.000.

Y el domingo 28 (concentración, 10:30; largada, 11:00) se realizarán los 10 kilómetros de la Independencia de Chile ($ 35.000), de mano de la Agrupación Nehuen Pullú. Informes: (2901) 402541/487708.