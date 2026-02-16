El intendente Vuoto asistió a las jornadas de reflexión “Esperanza Ushuaia”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, participó este fin de semana en el encuentro “Esperanza Ushuaia” que encabezó el misionero Franklin Graham y se realizó en el Microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.

USHUAIA.- Acompañado por integrantes del Gabinete, el jefe del Ejecutivo de la ciudad compartió con cientos de vecinos y vecinas este espacio de reflexión, en el que hubo diversas actividades religiosas y presentaciones artísticas.

Vuoto sostuvo que “Ushuaia demostró una vez más que, cuando nos convocan valores como la esperanza y la unidad, respondemos juntos”.

Además, remarcó que “seguimos acompañando estos espacios que fortalecen a nuestra comunidad y nos invitan a compartir, reflexionar y abrazarnos como pueblo”.