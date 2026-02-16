Actualidad

El intendente Vuoto asistió a las jornadas de reflexión “Esperanza Ushuaia”

lunes 16 de febrero de 2026
Diario El Sureño
El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, participó este fin de semana en el encuentro “Esperanza Ushuaia” que encabezó el misionero Franklin Graham y se realizó en el Microestadio municipal José “Cochocho” Vargas.

USHUAIA.- Acompañado por integrantes del Gabinete, el jefe del Ejecutivo de la ciudad compartió con cientos de vecinos y vecinas este espacio de reflexión, en el que hubo diversas actividades religiosas y presentaciones artísticas.

Vuoto sostuvo que “Ushuaia demostró una vez más que, cuando nos convocan valores como la esperanza y la unidad, respondemos juntos”.

Además, remarcó que “seguimos acompañando estos espacios que fortalecen a nuestra comunidad y nos invitan a compartir, reflexionar y abrazarnos como pueblo”.

