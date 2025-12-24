El Intendente de Río Grande saluda a vecinas y vecinos por Nochebuena y Navidad

«Que esta Navidad nos encuentre reunidos en familia, en el abrazo de la amistad y en la esperanza que nace de sentirnos parte de una misma comunidad”, expresó el Intendente. Además destacó el valor del encuentro, la solidaridad y la fuerza de la comunidad para renovar la esperanza y seguir construyendo un futuro mejor para la ciudad y la provincia.

En el marco de la Nochebuena y la Navidad, el intendente de Río Grande, Martín Perez hizo llegar un saludo especial a las vecinas y vecinos de la ciudad, poniendo en valor el encuentro, la empatía y la construcción colectiva como pilares fundamentales para atravesar un año complejo y proyectar un futuro con esperanza.

“Quiero llegar con un saludo muy especial a cada vecina y a cada vecino de Río Grande, con el deseo sincero de que puedan compartir estas horas en paz, rodeados del cariño de sus seres queridos”, expresó el jefe comunal.

En su mensaje, el intendente remarcó el sentido profundo de la Navidad como un tiempo de unión y reflexión. “Es el encuentro, el abrazo, la mesa compartida y la esperanza que se renueva. Nos recuerda la importancia de la familia, pero también de la gran familia que somos como comunidad, donde cuidarnos entre todos es un valor que nos define”, sostuvo.

Asimismo, Perez reconoció que el año que finaliza fue difícil para muchas familias, atravesado por momentos de esfuerzo, preocupación e incertidumbre. En ese sentido, subrayó que estas fechas invitan a hacer una pausa, a mirar al otro con mayor empatía y a fortalecerse desde la solidaridad y el acompañamiento mutuo.

El intendente también destacó la fortaleza de Río Grande como una comunidad solidaria y trabajadora. “Esa fuerza colectiva es la que nos permitió atravesar los momentos más duros y es la que nos va a permitir salir adelante”, afirmó.

Finalmente, expresó su deseo de que el próximo año traiga más tranquilidad, oportunidades y esperanza para cada familia, para la ciudad y para toda la provincia, y reafirmó el compromiso del Municipio de seguir trabajando con responsabilidad y cercanía para construir un futuro mejor.

“Que esta Navidad nos encuentre unidos, con la convicción de que cuando caminamos juntos, todo es posible. Feliz Nochebuena y Feliz Navidad”, concluyó.