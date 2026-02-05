El Instituto Universitario River Plate presenta cursos de formación deportiva

En el marco de las políticas públicas que impulsa el fortalecimiento de la educación y la formación deportiva, el Municipio de Río Grande informa que se encuentran abiertas las inscripciones a los Cursos de Formación del Instituto Universitario River Plate (IURP), destinados a vecinas y vecinos de la ciudad.

De cara al ciclo 2026, el IURP presenta una amplia propuesta académica vinculada al deporte y la educación, que incluye licenciaturas, diplomaturas y cursos de capacitación intensiva con aval universitario. Estas instancias formativas están diseñadas para incorporar herramientas prácticas y favorecer la actualización constante de quienes se desempeñan o desean desarrollarse en el ámbito deportivo.

Entre los cursos disponibles se destacan capacitaciones como roles y funciones del árbitro de futsal y gestión introductoria en coaching deportivo, orientadas a brindar conocimientos concretos y herramientas profesionales para distintos roles dentro del deporte.

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro Municipal de Estudios Superiores, ubicado en Bilbao 614. Para más información, las personas interesadas pueden comunicarse al (2964) 436200 interno 2137 o escribir al correo electrónico rgaformaciondeportiva@gmail.com.

La oferta formativa es posible gracias al convenio firmado en el año 2022 entre el Municipio de Río Grande y el Instituto Universitario River Plate, el cual continúa vigente y permite el desarrollo de propuestas educativas en múltiples áreas, fortaleciendo el acceso a la formación de calidad en la ciudad.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa acompañando el crecimiento personal y profesional de la comunidad, promoviendo la inclusión, el desarrollo y la igualdad de oportunidades a través de una política sostenida de formación y educación deportiva.