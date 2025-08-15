El influencer Ethan Guo podrá abandonar la Antártida

Tras varias semanas detenido en la Antártida, un juez chileno retiró los cargos contra el piloto estadounidense e influencer Ethan Guo. Inicialmente, Guo fue acusado de proporcionar un plan de vuelo falso y aterrizar su avión sin autorización en un territorio reclamado por Chile.

BUENOS AIRES.- Como parte del acuerdo, Guo, quien cumplió 20 días durante su estancia en la Antártida, debe pagar una donación de US$30.000 a una fundación contra el cáncer infantil en un plazo de 30 días y abandonar el país en cuanto el clima lo permita. Además, tiene prohibido reingresar a Chile durante tres años.

Guo, quien mantiene su inocencia, declaró que se vio obligado a desviar su vuelo debido a “fallas en los instrumentos y condiciones de engelamiento intenso y no reportadas” y que había recibido permiso explícito para aterrizar a través de un mensaje de WhatsApp de un alto funcionario.

Sin embargo, la fiscalía insiste en que puso en peligro la seguridad del tráfico aéreo al proporcionar información falsa. Guo, quien tenía la misión de convertirse en la persona más joven en volar en solitario por los siete continentes y recaudar fondos para la investigación del cáncer, ha estado varado en una base militar desde su aterrizaje en junio.

Su defensa alegó que el piloto adolescente recibió autorizaciones para desviar su ruta inicial —desde Punta Arenas, sur de Chile, hasta Ushuaia, Argentina— y aterrizar en la Base Pantano Teniente, en la Antártida chilena, debido a “circunstancias climáticas y técnicas”.

”Las acciones de mi cliente están amparadas por una presunción de legalidad derivada de las autorizaciones expresamente otorgadas por diversos funcionarios de la DGAC (Dirección General de Aviación Civil)“, declaró su abogado, Jaime Barrientos.

”Lo que indican los antecedentes es que siempre tuvo la voluntad y el conocimiento de que quería llegar a la Antártida a toda costa, poniendo en riesgo no solo su vida, sino también la seguridad del tráfico aéreo mundial”, sostuvo el fiscal Cristián Crisosto.

Aún está por determinarse si el Cessna 182 monomotor de Guo está en condiciones de volar.