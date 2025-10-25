El HRRG solicita usar barbijo al acudir a la guardia

Ante el aumento de consultas por síntomas respiratorios, la Guardia Central del Hospital Regional Río Grande (HRRG) pidió a la comunidad concurrir al servicio con barbijo colocado en caso de presentar tos u otras afecciones respiratorias.

La medida preventiva se enmarca en el contexto sanitario actual, luego de que se confirmaran 66 casos de coqueluche (tos convulsa) en Ushuaia, dos en Río Grande, y la existencia de otros pacientes bajo evaluación. Desde el hospital instaron a mantener los cuidados y reforzar las medidas de prevención al momento de asistir a la guardia.

“Se solicita a la comunidad acudir con barbijo colocado ante síntomas respiratorios”, indicaron desde la Guardia Central del HRRG, recordando además que completar los esquemas de vacunación es la principal herramienta para prevenir esta enfermedad.

Qué es el coqueluche y cómo se transmite

El coqueluche es una infección respiratoria altamente contagiosa causada por la bacteria Bordetella pertussis. Se transmite a través de gotas expulsadas al toser, estornudar o hablar, afectando principalmente a niños pequeños y lactantes, en quienes puede provocar complicaciones graves como neumonía, convulsiones e incluso la muerte.

En el caso de niños mayores y adultos, la enfermedad suele presentarse con tos persistente y prolongada, aunque también puede generar cuadros de malestar general y cansancio.

Vacunación: la medida más efectiva

Las autoridades sanitarias insistieron en la importancia de mantener al día los esquemas de vacunación, especialmente en bebés y niños.

Las dosis deben aplicarse a los 2, 4 y 6 meses de vida, con refuerzos a los 15-18 meses, 5 años y 11 años.

Además, se recomienda la inmunización en embarazadas, personal de salud y docentes, para proteger a los recién nacidos y evitar nuevos brotes.

“Reforzar la vacunación es clave para prevenir contagios y proteger a los sectores más vulnerables”, remarcaron desde el HRRG.