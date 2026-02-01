El HRRG lanza la campaña “Paremos la Sífilis en Río Grande”

Con el objetivo de detener el crecimiento de los casos de sífilis, el Hospital Regional Río Grande (HRRG), a través de su Servicio de Infectología y Laboratorio, pone en marcha desde el lunes 2 de febrero la campaña anual “Paremos la Sífilis en Río Grande”.

La iniciativa apunta a promover la detección precoz de la enfermedad y garantizar el inicio temprano y oportuno del tratamiento, una de las herramientas fundamentales para el control de esta infección de transmisión sexual.

En el marco de la campaña, las personas interesadas podrán acercarse de lunes a domingos al Servicio de Laboratorio del HRRG, sin turno previo, en el horario de 8 a 20 horas, para realizarse el testeo de sífilis, presentando orden médica. Según la disponibilidad de insumos, el estudio podrá realizarse mediante test rápido o convencional.

Aquellos casos que resulten positivos deberán concurrir al consultorio de Infectología, donde la atención será a demanda, de lunes a jueves, en el horario de 10.30 a 13 horas.

Desde el hospital informaron que la orden médica puede solicitarse en el CAPS más cercano, en cualquier institución de salud o directamente en el consultorio de Infectología del HRRG.

La campaña busca generar conciencia comunitaria sobre la importancia del testeo y el cuidado de la salud sexual, bajo la premisa de que entre todos es posible frenar la sífilis.