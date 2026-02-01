Salud

El HRRG lanza la campaña “Paremos la Sífilis en Río Grande”

sábado 31 de enero de 2026
Diario El Sureño
Con el objetivo de detener el crecimiento de los casos de sífilis, el Hospital Regional Río Grande (HRRG), a través de su Servicio de Infectología y Laboratorio, pone en marcha desde el lunes 2 de febrero la campaña anual “Paremos la Sífilis en Río Grande”.

La iniciativa apunta a promover la detección precoz de la enfermedad y garantizar el inicio temprano y oportuno del tratamiento, una de las herramientas fundamentales para el control de esta infección de transmisión sexual.

En el marco de la campaña, las personas interesadas podrán acercarse de lunes a domingos al Servicio de Laboratorio del HRRG, sin turno previo, en el horario de 8 a 20 horas, para realizarse el testeo de sífilis, presentando orden médica. Según la disponibilidad de insumos, el estudio podrá realizarse mediante test rápido o convencional.

Aquellos casos que resulten positivos deberán concurrir al consultorio de Infectología, donde la atención será a demanda, de lunes a jueves, en el horario de 10.30 a 13 horas.

Desde el hospital informaron que la orden médica puede solicitarse en el CAPS más cercano, en cualquier institución de salud o directamente en el consultorio de Infectología del HRRG.

La campaña busca generar conciencia comunitaria sobre la importancia del testeo y el cuidado de la salud sexual, bajo la premisa de que entre todos es posible frenar la sífilis.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *