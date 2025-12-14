El Hospital Regional Ushuaia llevó adelante, por primera vez, una cirugía innovadora

El Hospital Regional Ushuaia llevó adelante, por primera vez, una intervención de dilatación de uretra en un paciente adulto de 50 años, utilizando una técnica innovadora que combina balones de dilatación progresiva con la aplicación de un fármaco antitumoral destinado a reducir la formación de tejido cicatrizal.

La cirugía se realizó en un paciente que presentaba una obstrucción urinaria severa que le impedía orinar con normalidad, producto de un estrechamiento de la uretra generado por la fibrosis del tejido.

El procedimiento consistió en una dilatación a presión mediante un balón especialmente diseñado que contiene paclitaxel, un medicamento antitumoral que ingresa en el tejido una vez expandido. Su acción evita la cicatrización fibrosa que provoca nuevas obstrucciones y reduce de manera significativa la necesidad de futuras intervenciones. La operación tuvo una duración aproximada de 40 minutos y el paciente permaneció en observación durante 24 horas, con buena evolución.

El urólogo Hugo Riello, responsable de la intervención, explicó que se trató de “una uretroplastía con una tecnología muy novedosa, inspirada en procedimientos de hemodinamia utilizados en arterias”. Agregó que existe evidencia internacional que muestra que “más del 75% de los pacientes que reciben este tratamiento no vuelven a presentar estrechez a los dos años de tratamiento”. Riello también señaló que se entrenó previamente con un especialista argentino radicado en España, referente internacional con más de cien cirugías de este tipo.

La operación fue posible gracias a la provisión de tres insumos importados: un balón de dilatación, un balón medicado y una guía específica para el procedimiento. Todos ellos fueron cubiertos por la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF).

El cirujano infantil del HRU, Ariel Ponesa, quien acompañó el procedimiento en el quirófano, destacó la respuesta de la obra social: “OSEF actuó con rapidez para autorizar y adquirir los insumos necesarios, teniendo en cuenta que se trata de materiales importados y de alto costo. Sin esa gestión, no hubiese sido posible concretar el procedimiento en los tiempos que el paciente requería”.

Previo a esta innovación, los casos de estenosis uretral solían resolverse mediante dilataciones repetidas o con cortes endoscópicos —en ocasiones realizados con láser— que, en ciertos casos, no resultaban definitivos.

La incorporación de esta técnica mínimamente invasiva abre nuevas posibilidades terapéuticas en Tierra del Fuego, con mejores resultados y una recuperación más rápida para los pacientes del sistema público de salud.