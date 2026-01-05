El Hospital Garrahan reactivó su helipuerto propio tras cuatro años de inhabilitación

El Hospital Garrahan recuperó el uso pleno de su helipuerto sanitario luego de permanecer fuera de servicio desde el año 2021 debido a un prolongado proceso de desuso y falta de mantenimiento.

BUENOS AIRES (NA).- El operativo de reapertura consistió en la recepción de un paciente derivado por el sistema de emergencias bonaerense, quien fue atendido por un equipo interdisciplinario de 25 profesionales de diversas áreas críticas del nosocomio.

Las autoridades del centro pediátrico destacaron que la rehabilitación de la infraestructura no demandó fondos externos al presupuesto asignado, señalando que la recuperación del espacio fue posible gracias a una optimización de los recursos propios y la gestión administrativa.

Durante el período en que la pista estuvo inhabilitada, los traslados aéreos debían aterrizar de forma alternativa en el predio público ubicado frente al hospital, lo que generaba demoras y complicaciones logísticas para el ingreso de niños y adolescentes en estado crítico.

Si bien la Administración Nacional de Aviación Civil liberó el uso del helipuerto exclusivamente para operaciones diurnas, la dirección ejecutiva confirmó que continuarán las inversiones para habilitar los vuelos nocturnos.

El restablecimiento de este servicio resulta estratégico para el funcionamiento del hospital, considerando que el 70 por ciento de los pacientes que reciben atención de alta complejidad residen en territorio bonaerense y dependen de la celeridad en las derivaciones aéreas.