El guanaco regresa al Impenetrable y suma un atractivo para el turismo de naturaleza



Un grupo de guanacos fue liberado en el Parque Nacional El Impenetrable (Chaco), donde la especie se extinguió hace unos 110 años. Los individuos provienen del Parque Patagonia (Santa Cruz) y su translocación de 3200 km fue la más larga por vía terrestre que se haya hecho en el mundo con fines de conservación. El regreso de este gran herbívoro al Chaco Seco contribuirá a recuperar el ecosistema y suma un atractivo para el turismo de naturaleza basado en el avistaje de fauna.

CHACO.- El Impenetrable es el escenario de un proyecto único que busca recuperar sus especies nativas y restaurar el funcionamiento del ecosistema. A los proyectos de recuperación de tortuga yabotí, yaguareté y nutria gigante, se suma ahora la reintroducción del guanaco: gracias al trabajo conjunto de Rewilding Argentina, la Administración de Parques Nacionales y las Provincias de Chaco y Santa Cruz, un grupo de estos grandes camélidos sudamericanos fue liberado por primera vez en el Parque Nacional El Impenetrable.

Arreo de Guanacos en Parque Patagonia.Gentileza: Horacio Barbieri – Rewilding Argentina.

Llamado Nawananga por los qom, Lu’hüt por los wichis y Guasukaka por los guaraníes, el guanaco solía habitar los pastizales abiertos con isletas de monte y ambientes de tipo sabana de la región del Chaco Seco. En palabras del destacado informante Qom Montiel Romero, “nawananga es como le decimos en Kom Lattaka (lengua Toba) al guanaco. En tiempo antiguo y tiempo que conocieron los Tobas más viejos, había nawananga por todo el Chaco. Desde que entraron los blancos se han terminado en el Chaco”.

Efectivamente, debido a la caza, a la pérdida de los pastizales, al avance de la ganadería y al mal uso del fuego, hoy el guanaco está prácticamente extinto en el Chaco Seco, que abarca 1.000.000 km². En esta inmensa área, equivalente casi al tamaño de Bolivia o Tierra del Fuego, solo sobreviven unos 100 individuos en la frontera entre Paraguay y Bolivia, mientras que en el Chaco Seco argentino la especie ha desaparecido por completo. En la zona del Impenetrable, se extinguió hace 110 años.

Otro tramo del arreo de Guanacos en Parque Patagonia.Gentileza: Horacio Barbieri – Rewilding Argentina.

Los guanacos liberados hace unos días en el Parque Nacional El Impenetrable provienen del Parque Patagonia, en Santa Cruz. En ese parque, desde hace varios años, Rewilding Argentina, con el apoyo de Fundación Freyja, realiza estudios poblacionales de abundancia y de sanidad, a la vez que tiene en cuenta aspectos genéticos que permitieron identificar a los individuos de Parque Patagonia como una buena población fuente para hacer reintroducciones en otras regiones. En este sentido, hace unos años también se translocaron varios guanacos hacia el Parque Provincial Luro en la Provincia de La Pampa. El trabajo para preparar el traslado incluyó el desarrollo de técnicas de arreo, captura y transporte y el diseño y la construcción de corrales de presuelta y de un tráiler especial que pueda transportar grupos de varios individuos.

Vista del Arreo de Guanacos en Parque Patagonia. Gentileza: Horacio Barbieri – Rewilding Argentina.

El traslado desde el Parque Patagonia hasta El Impenetrable, un viaje de 3200 km, representó la translocación de fauna con fines de conservación por vía terrestre más larga que se haya hecho en el mundo. Para garantizar su adaptación al nuevo ambiente, una vez llegados, los guanacos permanecieron en corrales de presuelta. Allí nacieron los primeros chulengos y también comenzaron a incorporar plantas nativas a su dieta.

La defaunación en El Impenetrable provocó la desaparición del guanaco y otros grandes herbívoros en pastizales y humedales, como el venado de las pampas y el ciervo de los pantanos, que cumplen funciones ecológicas esenciales: modelan los paisajes mediante el pastoreo, favorecen la diversidad de plantas, reducen incendios al consumir vegetación seca y redistribuyen nutrientes, semillas y carbono a través de sus movimientos. También sostiene redes tróficas al servir de presa para depredadores y alimento para carroñeros. Sus funciones ecológicas no pueden ser reemplazadas por herbívoros más pequeños, por lo que la ausencia de estas especies ha degradado los ecosistemas de El Impenetrable.

Llegan los guanacos al Impenetrable. Gentileza: Miranda Volpe – Rewilding Argentina.

El regreso del guanaco al Chaco Seco favorecerá la recuperación del ecosistema, por lo que la Administración de Parques Nacionales, la Provincia del Chaco y Rewilding Argentina con el apoyo de las comunidades locales prevén la liberación de más individuos en el Parque Nacional El Impenetrable para reconstituir poblaciones saludables. Además, la posibilidad de observar a este gran mamífero se suma como un atractivo para el turismo de naturaleza, una actividad en crecimiento en El Impenetrable que ya ofrece nuevas oportunidades de desarrollo para numerosas familias de la región.

Equipo post liberación Guanacos, satisfechos con la tarea realizada.

FUENTE: Fundación Rewilding Argentina.