El Grupo Mirgor suspenderá a su personal

La medida afectará a operarios que trabajan en las empresas Iatec, Famar y Brightstar, en Río Grande. En tanto, en Ushuaia, desde Newsan desmintieron despidos de personal, ante versiones que hablaban en ese sentido.

RIO GRANDE.- Frente a la decisión del Grupo Mirgor de anunciar el achique de su planta de personal en 200 trabajadores, la Unión Obrera Metalúrgica llegó a un acuerdo con la parte empresaria para evitar esa medida y, en su reemplazo, acceder a suspensiones de 500 trabajadores, por una semana al mes.

La semana pasada el grupo que contempla a las empresas Iatec, Famar y Brightstar, informó al gremio sobre la imposibilidad de mantener al 100% de sus trabajadores debido a una caída muy abrupta en las ventas. Esto fue rechazado por la UOM, iniciando negociaciones para evitar que se proceda a ese ajuste.

El acuerdo con el Grupo Mirgor es que serán suspendidos unos 500 trabajadores en tres plantas por una semana al mes. Se contempla el pago del 100% de los salarios netos de los obreros. Esto no perjudicará el pago de las vacaciones, el aguinaldo, el premio anual y otros adicionales.

Cabe señalar que, tras conocida la decisión de Mirgor de aplicar un ajuste en su personal; algunos medios difundieron que, en Ushuaia, la empresa Newsan atravesaría por una situación similar. Las versiones señalaban sobre posibles despidos de personal.

Sin embargo, consultados altos directivos de Newsan, estos informaron a este medio que no tan solo mantienen su producción sin variación y, por ende, el número de personal que está trabajando, sino que, además, en los últimas semanas procedieron a incorporar más personal a sus plantas.

Desde la principal empresa de fabricación de productos electrónicos que está radicada en Ushuaia desmintieron la incorrecta información sobre el posible ajuste en el personal y llevaron tranquilidad que la firma no tiene previsto tomar una medida que afecte salarios y las actuales condiciones laborales del personal que tiene ocupado en sus cuatro plantas donde se desarrollan artículos electrónicos.