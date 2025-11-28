El Gobierno simplificó garantías aduaneras para importaciones y exportaciones

La medida busca reducir costos, agilizar trámites y homogeneizar el sistema para operadores de comercio exterior.

BUENOS AIRES.- El Poder Ejecutivo aprobó el Decreto 838/2025, que moderniza el régimen de garantías aduaneras previsto en el Código Aduanero y su reglamentación.

A partir de ahora, tanto las operaciones de importación como de exportación, ya sean definitivas o suspensivas, podrán respaldarse con un documento firmado por los propios interesados, en la forma que establezca la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Esta modalidad, ya permitida para las destinaciones de exportación, se amplía así a todo el universo de operaciones, salvo algunos casos especiales que continúan con reglas particulares.

Según se explicó, la modificación apunta a simplificar y agilizar los procesos vinculados al comercio exterior, reduciendo costos operativos y trámites administrativos para las empresas.

La unificación del régimen también contribuye a un esquema más claro y homogéneo, sin afectar los controles aduaneros ni el resguardo del interés fiscal.

“El decreto introduce una modalidad alternativa previamente vedada: reemplazar la garantía por una declaración jurada. Si un cliente es confiable, ¿por qué cargarlo con un costo financiero? Si un cliente nunca falló un pago con Aduana, ¿por qué encarecer el costo de operar en comercio exterior?”, destacó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En línea con estos objetivos, el decreto elimina una disposición previa que imponía requisitos adicionales, y refuerza la política de modernización y facilitación del comercio que impulsa el Gobierno Nacional.

La medida rige desde su publicación en el Boletín Oficial y habilita a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero a definir las formalidades específicas del documento a presentar. Con este cambio, el Ejecutivo busca ofrecer a los operadores de comercio exterior una alternativa más accesible y eficiente, al tiempo que mantiene la solidez del sistema de garantías establecido por la normativa vigente.