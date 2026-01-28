El Gobierno se reunió con las nuevas autoridades de APITUR

Autoridades de la Secretaría de Representación Política y de la Dirección de Apoyo a la Comunidad Deportiva y Género se reunieron con la nueva comisión directiva de la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally de Tierra del Fuego para planificar las actividades de la temporada 2026 y reafirmar el acompañamiento institucional al deporte motor.

USHUAIA.- El Secretario de Representación Política, Federico Giménez, y el Director de Apoyo a la Comunidad Deportiva y Género, Luciano Muller, mantuvieron un encuentro de trabajo con las nuevas autoridades de la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally de Tierra del Fuego (APITUR). La reunión contó con la participación del presidente entrante, Santiago Capello; el secretario, Jorge Silva; y el acompañamiento del presidente saliente, Gabriel Alonso, en un marco de diálogo y continuidad institucional.

El objetivo central del encuentro fue coordinar y diagramar la organización de las actividades previstas para el presente año. En este sentido, se acordó que APITUR mantendrá su esquema de fechas tradicionales, con el propósito de fortalecer el calendario deportivo provincial y promover el crecimiento del automovilismo en todas sus categorías.

Durante la reunión, los representantes del Gobierno Provincial ratificaron el acompañamiento y apoyo institucional a la entidad, destacando la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las organizaciones deportivas para el desarrollo del deporte motor y el respaldo a los pilotos fueguinos.

“Este encuentro refleja nuestro compromiso con el deporte provincial y, en particular, con el automovilismo. Desde el Gobierno reafirmamos nuestro apoyo a APITUR para trabajar juntos en la promoción de las actividades, el fortalecimiento del calendario y el crecimiento de los pilotos de nuestra tierra”, expresó el secretario Federico Giménez.

Por su parte, el director Luciano Muller destacó que “el trabajo conjunto nos permite construir una agenda deportiva sólida, que no solo fomenta la competencia, sino que también genera comunidad y oportunidades para nuestros deportistas”.

En el aspecto administrativo, se confirmó que la nueva comisión directiva de APITUR asumirá formalmente sus funciones el próximo 12 de febrero. La misma estará integrada por: Presidente, Santiago Capello; Secretario, Jorge Silva; Tesorero, Juan Villarroel; Vocal titular, Rodrigo Cobián y Vocal suplente, Álvaro Guerrero.

Con esta renovación de autoridades y el firme respaldo institucional, APITUR y el Gobierno Provincial inician una nueva etapa de colaboración, con la mirada puesta en el desarrollo y la proyección del automovilismo fueguino.