El Gobierno recibe a Llaryora y Orrego

Las reuniones se producen en el marco de la ronda de encuentros que Santilli puso en marcha el viernes con los mandatarios provinciales para analizar el presupuesto 2026 y las futuras reformas que promueve la gestión de Milei tras el triunfo en las elecciones legislativas.

BUENOS AIRES (NA).- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, recibirán hoy a dos gobernadores más para avanzar en la búsqueda de consensos que les encomendó el presidente Javier Milei para impulsar las reformas de segunda generación.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, este lunes Marcelo Orrego (San Juan) y Martín Llaryora (Córdoba) serán los próximos dos mandatarios provinciales que visitarán Casa Rosada en lo que configura la primera ronda preliminar de diálogo.

En Casa Rosada ronda la idea de coordinar una nueva foto con la veintena de representantes de las provincias, similar a la que fue convocada por Guillermo Francos y Lisandro Catalán, y el mandatario libertario, pero aclaran que se dará luego de que culminen los intercambios bilaterales con cada uno de ellos.

En la agenda del tándem federal figura la visita del salteño Gustavo Saénz, de vínculo fluctuante con la administración libertaria. Si bien los primeros contactos telefónicos con el resto de los aliados fueron cursados, aún resta formalizar un encuentro.

Entre los próximos encuentros programados, podrían visitar Balcarce 50 Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Gustavo Valdés (Corrientes), entre otros.

La idea del Poder Ejecutivo es aceitar los vínculos con las provincias para atender los reclamos puntuales que le permitan conseguir los votos necesarios para aprobar el presupuesto 2026 y sancionar las reformas laboral, tributaria y penaldurante las sesiones extraordinarias convocadas del 10 al 31 de diciembre.

Para eso, el pasado viernes, Adorni y Santilli recibieron al chubutense Ignacio Torres y al catamarqueño Raúl Jalil, quienes se llevaron el compromiso de que los acuerdos trazados con los funcionarios salientes se respetarán, aunque reclamaron la redacción de las reformas para empezar a estudiarlas.