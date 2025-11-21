El Gobierno ratificó su compromiso en la defensa de los puestos de trabajo en la industria textil

“Acompañaremos cada reclamo para defender las fuentes de trabajo de nuestra industria textil”, dijo la ministra de Producción, Karina Fernández, en una visita que realizó a la fábrica Australtex.

RIO GRANDE.- La ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, visitó -este jueves- las instalaciones de la planta textil Australtex en Río Grande, donde constató en primera persona el esfuerzo y la inversión tecnológica de la empresa para sostener la producción y el empleo local en un escenario económico desafiante.

La recorrida contó con la presencia de Rodrigo Cárcamo, secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Afuste (SETIA), Roberto López, secretario General de la Asociación Obrera Textil (AOT), y directivos de la firma, con el objetivo de interiorizarse sobre la operación actual.

Durante la visita, se pudo observar la tecnología de punta con la que cuenta la fábrica y se destacó la notable capacidad de resiliencia de Australtex, que logró reanudar sus operaciones en 2022 tras superar un devastador incendio en 2021.

Un dato que refleja el contexto actual es que, a pesar de operar con un 50% de su capacidad ociosa, la compañía mantiene un firme compromiso con su personal y un alto estándar tecnológico.

Fernández puso en valor el esfuerzo por mantener la producción local. “Detrás de cada trabajador hay una familia. Esta empresa es un testimonio de resiliencia y de la importancia de la industria nacional para nuestra provincia”, afirmó durante la recorrida, subrayando el rol social de la empresa como generadora de sustento para los fueguinos.

Tras el recorrido, la funcionaria provincial se refirió al apoyo del gobierno local al sector productivo. «Desde el Gobierno de Tierra del Fuego, queremos que cada trabajador y trabajadora sepa que no está solo.

Acompañamos y acompañaremos cada reclamo y cada instancia necesaria para defender su fuente de ingresos frente a decisiones nacionales que atentan contra nuestro desarrollo», aseguró Fernández.

La visita reforzó el mensaje de la gestión provincial sobre la importancia de defender la industria fueguina y el trabajo de calidad, reconociendo a Australtex como un claro ejemplo de tenacidad y compromiso con la comunidad local.