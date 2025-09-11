El Gobierno provincial desalienta maniobras británicas

El gobernador Gustavo Melella remitió notas formales a universidades nacionales en relación con el concurso denominado “Conociendo a mis vecinos de las Islas Falkland” (sic).

USHUAIA.- La misiva es acompañada además por el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, Andrés Dachary,

Con esta acción, el Gobierno provincial reafirma su compromiso de desalentar maniobras británicas orientadas a consolidar la ocupación ilegítima en las Islas y de fortalecer la voz unánime de las instituciones académicas argentinas y de la región en defensa de la soberanía nacional.

El concurso

La iniciativa, organizada por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte junto a sus embajadas en la región y co-patrocinada por el ilegítimo gobierno británico en las Islas Malvinas, busca promover viajes de estudiantes universitarios para convivir con familias isleñas.

El Ejecutivo provincial advirtió que este concurso constituye un claro intento de socavar los derechos soberanos argentinos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, en abierta contradicción con las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas y las recomendaciones anuales del Comité de Descolonización.

Desde la Provincia se recordó que no es la primera vez que el Reino Unido recurre a este tipo de iniciativas que persiguen siempre el mismo objetivo: Legitimar la ocupación colonial en nuestras islas y minar el apoyo regional. Para ello, utilizan de manera deliberada el nombre de universidades nacionales -incluidas casas de estudio de la Patagonia-, e incluso de instituciones privadas argentinas y de países vecinos, colocándolas en un escenario político contrario a la soberanía nacional.

Las notas enviadas por el Gobierno provincial tienen como objetivo no solo fortalecer el apoyo incondicional de las universidades a esta causa nacional, sino también dejar en claro que los alumnos seleccionados participan a título estrictamente personal y que las universidades no avalan dicha participación. Al mismo tiempo, se busca desalentar la presencia de estudiantes de la Argentina continental y de la región en este tipo de acciones políticas británicas, que disfrazan de intercambio cultural una estrategia orientada a consolidar la ocupación colonial.

Causa nacional

Melella destacó que “la Cuestión de las Islas Malvinas es una causa nacional y una política de Estado que nos involucra a todos. Resulta fundamental que nuestras instituciones académicas acompañen con una postura clara frente a intentos que buscan normalizar una situación colonial inadmisible”.

Por su parte, el secretario Andrés Dachary subrayó que “la persistencia de estas acciones demuestra que el Reino Unido no se detiene en su estrategia de consolidar el colonialismo en pleno siglo XXI. Frente a ello, necesitamos el compromiso activo de nuestras universidades que históricamente han sido un pilar en la defensa de la soberanía argentina sobre Malvinas y el Atlántico Sur.

Asimismo el funcionario adelantó que en esta misma línea se remitirán notas de idéntico tenor a universidades de Uruguay y Paraguay, con el propósito de evitar que sus estudiantes sean utilizados en maniobras orientadas a legitimar la ocupación británica”.