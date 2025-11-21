El Gobierno nacional lanzó la compra de 43 trenes nuevos

Serán para las líneas Roca, Mitre, San Martín, Sarmiento y Belgrano Sur por una inversión de 300 millones de dólares. Desde el 2015 no se compran trenes para los servicios de pasajeros del AMBA, en los cuales circulan 1.3 millones de personas por día.

BUENOS AIRES.- Este lunes se anunció por Boletín Oficial la contratación directa por compulsa abreviada que llevará adelante Trenes Argentinos Operaciones para la adquisición de 43 trenes nuevos, técnicamente mencionados como Unidades Múltiples Diésel (DMU), en el marco del plan de inversiones dispuesto por la Emergencia Ferroviaria.

La futura adquisición de los 43 trenes incluye la compra de 150 coches de pasajeros que componen esas formaciones, junto con la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y puesta en marcha.

Cabe destacar que la inversión será de alrededor de 300 millones de dólares y que desde el 2015 no se compran trenes para los servicios de pasajeros del AMBA, en los cuales circulan 1.3 millones de personas por día.

El objetivo central es modernizar la flota ferroviaria de servicios del AMBA mejorando la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros. Estas unidades serán incorporadas en las líneas: Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

Esta adquisición permitirá modernizar parte de la flota actual de la operación, con más de 50 años de antigüedad. Esto se complementa a la ya ejecutada compra de 3 locomotoras diésel-eléctricas, por 7 millones de dólares para la línea San Martín, las cuales se encuentran en el proceso final de su fabricación y se estima su llegada para enero del 2026.

Asimismo, entre otros contratos en ejecución, también se destaca la compra de repuestos ferroviarios por 119 millones de dólares, para realizar los mantenimientos pesados de las formaciones eléctricas de las líneas Mitre, Sarmiento y Roca. La última compra de repuestos ferroviarios se había realizado hace 9 años.

En este contexto, la incorporación de los 43 trenes cero kilómetro permitirá: mejorar las frecuencias debido al incremento en la velocidad de circulación; reducir los tiempos de viajes; optimizar las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros; e incrementar el confort y la experiencia de viaje.

De igual manera, posibilitará ahorrar recursos, ya que dichas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible en relación al que se utiliza en las locomotoras que actualmente circulan en el área metropolitana de Buenos Aires.

Vale mencionar que el plan de acción definido en el DNU 525/24 para la Emergencia Ferroviaria, diseñada por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, incluye, no sólo la adquisición de material rodante, sino también las obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas, con la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias.

A su vez, se han aumentado en un 75% las capacitaciones para el personal ferroviario y se han simplificado normas técnicas, lo que representa una mejora exponencial en la seguridad operacional del servicio ferroviario.