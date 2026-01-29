El Gobierno analiza sumar la propuesta de los gobernadores a extraordinarias

Los mandatarios de Río Negro, Chubut, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz solicitaron al Congreso que trate con carácter “urgente” la Ley de Emergencia Ígnea en el marco de las sesiones extraordinarias, tras una reunión de trabajo realizada de manera virtual.

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno analiza la posibilidad de incorporar al temario de extraordinarias la Ley de Emergencia Ígnea para dotar de herramientas a las provincias asediadas por los incendios forestales, mientras crece el reclamo desde distintos sectores políticos.

“Podría ser”, confesó a la Agencia Noticias Argentinas una inobjetable fuente al respecto de la posibilidad; en la misma sintonía, otro integrante de la mesa política admitió que la propuesta está en evaluación y que, si el diagnóstico elaborado se ajustara a los parámetros oficiales, podrían avanzarse en su incorporación.

Con 230 mil hectáreas de tierras afectadas por el creciente fuego, la Patagonia se encuentra en una compleja situación que llevó a los gobernadores Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilneck (Rio Negro), Sergio Ziliotto (La Pampa), Rolando Figueroa (Neuquén) y Claudio Vidal (Santa Cruz) a oficializar el reclamo.

Los mandatarios provinciales piden por la libre disponibilidad y reasignación de partidas para hacer uso de los recursos nacionales y, si bien el Poder Ejecutivo puede dictar decretos para prorrogar la ley que data de 2022, aspiran a tratarla durante el período extraordinario que iniciará el próximo lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el 27.

Por su parte, el diputado nacional de Provincias Unidas Esteban Paulón le escribió ayer una carta a Milei para pedirle que “deje los shows musicales para otro momento” y se “ocupe” urgentemente de mitigar el desastre ecológico que están dejando los incendios en la Patagonia.

“Le escribí al Presidente porque la Patagonia arde y el Estado está ausente. Defender el ambiente y a quienes ponen el cuerpo no puede esperar”, posteó el legislador socialista de Santa Fe en su cuenta de la red social X.

Junto al mensaje escrito, Paulón difundió un video en el que relata en primera persona las consecuencias directas que provocó el recorte de más del 70% en el presupuesto para el área de Prevención y manejo del fuego, y le reclamó al presidente que incorpore los proyectos de ley que declaran la emergencia ígnea en el temario de sesiones extraordinarias.

Por su parte, la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman desafió a los gobernadores que solicitaron la emergencia ígnea a que sean coherentes y manden a sus legisladores a defender la actual Ley de Glaciares cuando el Gobierno intente modificarla en el Congreso.

De sancionarse, la norma permitiría destrabar fondos extraordinarios, agilizar la incorporación de medios aéreos y equipamiento, fortalecer la coordinación entre Nación y provincias, asistir de manera directa a las poblaciones damnificadas y planificar una respuesta integral frente a los incendios y sus consecuencias.

La realidad de la zona preocupa a varios integrantes del Gabinete, que temen por el crecimiento del mismo, por lo que aseguran que los Ministerios de Seguridad y Defensa enviaron recursos y trabajan en coordinación para auxiliar al gobierno provincial.

Hasta entonces, la mesa política que se reunió el pasado lunes no ha discutido la solicitud, y lo hará en un nuevo encuentro la semana próxima. Sin embargo, anticiparon que el Ejecutivo sumará nuevos proyectos al listado que se tratará durante el verano.