El Gobierno modernizó el sistema de calificación de películas

El Poder Ejecutivo Nacional aprobó la nueva reglamentación de la Ley N° 23.052, que regula el sistema de calificación de películas cinematográficas en la Argentina.

BUENOS AIRES.- A través del Decreto 50/2026, se actualiza un marco normativo vigente desde 1984, adecuándose a las transformaciones culturales, sociales y tecnológicas que atraviesan hoy la producción y el consumo de contenidos audiovisuales.

La medida redefine el esquema de calificación con el objetivo de brindar información clara y suficiente al público, especialmente a padres, madres y tutores, para que puedan ejercer de manera responsable su rol de orientación respecto del acceso de niñas, niños y adolescentes a contenidos audiovisuales.

En ese sentido, el decreto reafirma que la responsabilidad primaria en la supervisión de los consumos culturales de los menores corresponde a las familias, mientras que el Estado cumple un rol complementario de orientación y prevención.

Asimismo, el decreto asigna al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) la competencia exclusiva para otorgar las calificaciones, en reemplazo de la Comisión Asesora de Exhibiciones Cinematográficas, cuya estructura y funcionamiento habían quedado desactualizados.

Esta centralización permitirá mayor agilidad, coherencia y especialización técnica, reduciendo demoras burocráticas y facilitando el acceso oportuno del público a las obras cinematográficas.

Entre los principales cambios, se establece la posibilidad de homologar automáticamente las calificaciones otorgadas por organismos reconocidos en los países de origen de las películas, especialmente en el caso de producciones extranjeras, que hoy representan la mayor parte de la oferta en salas argentinas. Esta homologación se realizará sin perjuicio de la facultad del INCAA de adecuar las calificaciones por razones de orden público cuando corresponda.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la nueva medida y afirmó: “Durante décadas, el Estado argentino sostuvo estructuras pensadas para otra época, que no solo eran ineficientes sino que también partían de la desconfianza hacia las personas y las familias. Con el Decreto 50/2026 damos vuelta esa página: sacamos al Estado de donde no tiene nada que hacer, confiamos en la responsabilidad de los adultos y en la libertad de elección, y modernizamos un sistema de calificación cinematográfica alineándose con estándares internacionales. La cultura florece con libertad, no con tutelas”

El nuevo régimen busca optimizar recursos del Estado, agilizar la distribución y exhibición de contenidos, y alinear el sistema argentino con estándares internacionales, sin afectar la protección del público ni el espíritu de la Ley N° 23.052.