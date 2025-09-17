El Gobierno invita a todas las mujeres a ser parte de la maratón “Octubre Rosa”

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego AIAS, invita a todas las mujeres fueguinas a ser parte de la primera edición de la maratón “Octubre Rosa”, una carrera en el marco del Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

El evento busca visibilizar la importancia de la detección temprana, movilizar a juventudes y familias fueguinas, y promover el cuidado integral de la salud a través del deporte y la participación comunitaria.

La maratón se realizará el domingo 5 de octubre en la ciudad de Río Grande, con concentración a las 10 h. y largada a las 11 h. desde el Cristo hasta la circunvalación. La competencia contará con dos modalidades: 3K promocional y 8K competitiva.

La participación estará organizada en 5 categorías por rango etario: 18 a 29 años, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59 y 60 en adelante. Como símbolo de unidad y compromiso, todas las participantes deberán llevar puesta una prenda de color rosa, emblema de la concientización sobre el cáncer de mama.

La maratón es gratuita y exclusiva para mujeres, y las inscripciones se realizan a través de https://forms.gle/RqYGUYvAsveHburj9.

Cabe resaltar que este evento es posible gracias a un trabajo articulado entre la Secretaría de Políticas para las Juventudes, el Ministerio de Salud, la Secretaría de Protección Civil, el equipo de Atletismo Río Grande y el Centro de Autoayuda para Pacientes Oncológicos (CAPO), que unen esfuerzos para garantizar una jornada segura, organizada y llena de sentido comunitario.

Al respecto, la secretaria de Políticas para las Juventudes, Ivana Olariaga, destacó que “con Octubre Rosa buscamos mucho más que una carrera, queremos generar conciencia, movilizar a nuestras juventudes y acompañar a todas las mujeres en la importancia del cuidado de su salud”, y concluyó: “Esta es una acción colectiva que simboliza fuerza, unión y compromiso con la vida”.