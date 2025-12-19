El Gobierno impulsará cambios en el presupuesto

El oficialismo logró en la madrugada de este jueves darle media sanción al Presupuesto 2026 y al proyecto de Inocencia Fiscal, pero no pudo derogar las leyes de emergencia en discapacidad y financiamiento universitario como pretendía.

BUENOS AIRES (NA).- El gobierno de Javier Milei anticipó ayer que propondrá modificaciones al proyecto de Presupuesto 2026 durante su discusión en el Senado, luego de que la Cámara baja rechazara la derogación de la ley discapacidad y el financiamiento universitario, entre otras cuestiones que contemplaba el caído capítulo 11 de la iniciativa.

Así lo confirmó el ministro de Interior, Diego Santilli, durante un intercambio con la prensa acreditada en la Casa Rosada. “Nosotros vamos a apostar a trabajar en el Senado a ver si podemos introducir algunas modificaciones que permitan ordenar esta variable”, reveló el funcionario.

Y añadió: “Hay algunos temas que nos faltaron que están en el capítulo 11 que los vamos a trabajar en el Senado a ver si podemos reestructurar y trabajar en conjunto”.

Manifestó que confía en que se pueda “hacer un trabajo para mejorar la muy buena media sanción” lograda en la Cámara de Diputados “para hacerla mucho mejor”.

De esta forma, el Gobierno buscará acomodar los números luego de que Diputados le rechazara la derogación de la ley de Emergencia en Discapacidad y de la ley de financiamiento de universidades, contempladas en el artículo 75 de la norma.

Para la Casa Rosada, tal como quedó redactado el Presupuesto no ve viable cumplir con las metas de déficit cero en 2026, por lo que probará con cambios en el Senado y, de no conseguirlos, quedaría abierta la puerta a un veto posterior.

La discusión en la Cámara alta comienza mañana y el objetivo del bloque de La Libertad Avanza (LLA) es conseguir el dictamen de comisión de manera tal de dejar el texto listo para llevarlo al recinto la próxima semana.

En caso de poder introducir cambios en la ley ya aprobada en Diputados, el proyecto debería volver a ese cuerpo para aceptar las modificaciones o bien insistir con la redacción original.

En la madrugada de ayer el Gobierno logró aprobar en general el proyecto de Presupuesto 2026, pero quedó por el camino su intención de eliminar las leyes de discapacidad y universidades, dos temas que le habían traído disgustos este año.

Se trata de la tercera derrota consecutiva del oficialismo para cada uno de estos dos temas, ya que a la sanción original en ambas cámaras del Congreso siguió la insistencia opositora para restituir la vigencia de las normas luego de que el presidente Javier Milei las vetara.

El capítulo 11 del Presupuesto, que fue volteado por la oposición en la votación en particular, incluía también la restricción del régimen de zona fría para usuarios de gas y la eliminación de la automaticidad en la actualización de las Asignaciones Universales por Hijo, por Embarazo y Asignaciones Familiares, como pretendía el Gobierno.

Además ese capítulo incorporaba el cumplimiento de los actos procesales dispuestos por la Corte Suprema sobre el reclamo por la coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, y también la transferencia de recursos al Consejo de la Magistratura por 21.347 millones de pesos.

El oficialismo había introducido estas dos últimas modificaciones en el capítulo 11 como anzuelo para lograr que otras fuerzas políticas acompañaran todo el paquete de medidas, inclusive las más impopulares como la derogación de las leyes de Discapacidad y universidades, o la quita de beneficios por zona fría.