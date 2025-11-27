El Gobierno enviará al Congreso el proyecto de Reforma Laboral el 9 de diciembre

En los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei y que, dejaron trascender desde el oficialismo, incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo de Mayo.

BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno definió ayer que enviará el proyecto de reforma laboral al Congreso próximo 9 de diciembre, después de haber reunido al Consejo de Mayo en la Casa de Gobierno.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reunió a los representantes del cuerpo y, pese a la falta de consensos, el Gobierno ratificó que avanzará con lo que llama la “modernización” laboral.

La iniciativa se concretará sin acuerdo total con los actores que integran la mesa, entre ellos, el titular de la UOCRA y representante de la CGT, Gerardo Martínez, quien había anticipado en el ingreso a la reunión sus reparos con la letra chica.

Así, en los próximos días comenzará a correr el borrador elaborado por la administración del presidente Javier Milei que, dejaron trascender desde el oficialismo, y que incluirá algunas de las peticiones vertidas por el Consejo de Mayo.

La base central del proyecto será la que impongan desde Balcarce 50, aunque fuentes oficiales aclararon que no buscarán romper lazos con la CGT.

Otro de los temas que se trató en el mitín, que inició pasadas las 11.30 en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno, fue que los proyectos de reforma previsional y ley de Coparticipación serán excluirán de los 10 puntos del Pacto de Mayo, que será remitido como informe.

En principio, serán temas que el presidente Javier Milei pondrá más adelante sobre la mesa.

Alrededor de la mesa ubicada en la planta baja de la Casa Rosada se dieron cita el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, como representante del Ejecutivo; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por las provincias; la senadora nacional Carolina Losada, por la Cámara Alta; el diputado nacional Cristian Ritondo, por la Cámara Baja; el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, por los sindicatos; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini, por los empresarios.

Al término del intercambio, el diputado del PRO Cristian Ritondo reveló que “no está el proyecto definitivo” de reforma laboral.

“Hay diferencias, por una lado desde la UIA lo quieren de una manera y, desde la CGT, de otra. Nosotros tratamos de mediar para que haya una modernización laboral que signifique una oportunidad para un montón de trabajadores que hoy no encuentran un trabajo formal”.

Sin embargo, reconoció las diferencias entre los consejeros, al advertir que “somos un organismo consultor. Hemos traído propuestas y el 9 de diciembre sacaremos pulido casi todo lo que hemos presentado. Seguramente no todos vamos a estar de acuerdo al 100% pero tendremos un producto de lo que hemos trabajado durante el año”, añadió.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el capítulo de reforma laboral incluye como títulos la “ultra actividad; relación de los convenios; cargas fiscales; peajes, financiamiento sindicatos y cámaras; derechos colectivos; trabajo individual; trabajadores autónomos; democracia sindicales y derivaciones varias”.