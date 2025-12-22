El Gobierno entregó 101 tablets a 14 escuelas

El Gobierno de la provincia hizo entrega de 101 tablets repartidas en las 14 escuelas públicas de la provincia seleccionadas para fortalecer las acciones en materia de alfabetización en los primeros años de la escolaridad.

La entrega se dio en el marco del Programa Nacional de las Escuelas Alfa en Red impulsado por la Unidad de Alfabetización Nacional.

Las instituciones seleccionadas fueron las Escuelas N°13, 15, 22, 24, 30, 41, 47 de Ushuaia, N°5 y 45 de Tolhuin y N°10, 20, 26, 43 y 46 de Río Grande.

La línea de acción Escuelas Alfa en Red forma parte de una estrategia nacional para garantizar que todos los estudiantes del país lean, comprendan y produzcan textos acordes a su nivel educativo, como también, optimizar recursos, fortalecer la enseñanza y acompañar a docentes y directivos de las escuelas con mayores desafíos en alfabetización, con el propósito de garantizar aprendizajes fundamentales para todos los niños y niñas del país.